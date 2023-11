Roma, c'è ancora allerta vento: scatta l'ordinanza del sindaco

L'allerta vento continua a Roma così, dopo la tragedia di Monteverde, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha firmato una ordinanza per disporre la chiusura dei cimiteri romani del Verano e del Flaminio, per consentire i controlli sulle alberature all'interno.

L'ordinanza premette che ieri la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per le successive 24-36 ore, "con venti da forte a burrasca e localmente di burrasca forte". Il bollettino meteo nazionale di oggi prevede inoltre "un attenuazione dei fenomeni a iniziare dalla serata, fermo restando il perdurare dell'allertamento regionale fino alla giornata di domenica".

Dunque Gualtieri ordina "per la giornata di domenica 26 novembre la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio al fine di far compiere le valutazioni sulle alberature affette da condizioni di significativo ammaloramento e realizzare le idonee attività di messa in sicurezza". L'obiettivo indicato dall'ordinanza è "consentire entro la mattina del 27 novembre, ferma l'avvenuta cessazione dell'allerta gialla per vento, la loro piena riapertura al pubblico".

Il sindaco dispone infine che a dare esecuzione all'ordinanza sia Ama "anche adottando in vista della riapertura dei cimiteri e della sua costanza, autonomi e puntuali provvedimenti di limitazione del traffico pedonale e veicolare, e di organizzazione della viabilità interna con percorsi protetti, in ragione della progressività degli interventi di messa in sicurezza".