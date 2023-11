Venti rifugiati afghani arrivati a Fiumicino grazie ai corridoi umanitari di Sant’Egidio e chiese protestanti

Sono atterrati a Fiumicino nelle prime ore di giovedì 23 novembre i 20 profughi afghani partiti da Islamabad, in Pakistan, dove erano rifugiati dall’agosto del 2021. L’arrivo in Italia è stato possibile grazie ai corridoi umanitari promossi (e autofinanziati) da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Tra i rifugiati ci sono famiglie, con neonati e anziani, e singoli. Tutti arrivano da un campo profughi nel centro di Islamabad, dove vivevano da oltre due anni in condizioni precarie.

Una nuova vita a Roma

Dopo l’atterraggio i profughi hanno effettuato le procedure di identificazione in un'ala appositamente riservata dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. Alle 12,30 sono stati accolti a Roma con un pranzo di benvenuto alla mensa di via Dandolo, con menù tradizionale afghano. A prepararlo sono stati i loro parenti e connazionali, arrivati in Italia nei mesi scorsi, sempre grazie ai corridoi umanitari. Ora i rifugiati verranno accolti in diverse strutture della Capitale, alcune delle quali messe a disposizione da congregazioni religiose. Per loro inizierà subito il percorso verso l’integrazione, a partire dallo studio della lingua italiana. I minori frequenteranno le scuole di Roma, mentre gli adulti saranno affiancati nella ricerca di un lavoro.

Il saluto del fondatore di Sant’Egidio

A salutarli Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, che con commozione ha ricordato il suo viaggio in Pakistan, dove conobbe molti di loro dicendo: "Mi fa molto piacere incontrarvi dopo un viaggio lungo, vi trovo molto meglio di quando vi ho incontrato a Islamabad sotto le tende" dove "la vostra era una situazione veramente impossibile".

Ha continuato dicendo: "Allora ho fatto un sogno, un sogno di giorno. Il sogno era che voi poteste uscire da quella situazione e venire in Italia. Il sogno si è realizzato in pochi mesi. E questo sogno me lo sono portato dentro, grazie a due persone di voi che mi hanno molto colpito: una donna, Alina, e un uomo, a cui ho domandato a Islamabad, tra le tende: Ma tu sei così impegnato per gli altri? E Lui mi ha risposto: Duty of Humanity."

I numeri dei corridoi umanitari

Dal 2016 con i corridoi umanitari sono arrivati in Europa 6.800 rifugiati (5.700 in Italia), tra cui circa 850 afghani. Dopo la caduta di Kabul del 15 agosto 2021 molti tra gli afghani sono riusciti a salvarsi rifugiandosi nei paesi confinanti. Ma per loro la situazione si sta facendo ancora più pericolosa, visto che recentemente questi paesi hanno iniziato a rimandare indietro i profughi. Ecco perché il lavoro di Sant’Egidio e delle altre associazioni che hanno promosso i corridoi umanitari diventa fondamentale per garantire l’arrivo in sicurezza dei rifugiati in Europa. Lo scorso 23 ottobre a Fiumicino era atterrato un gruppo di 20 persone proveniente dal campo profughi di Pournara a Cipro. Tra loro c’erano persone in fuga da Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Cameroun e Somalia.