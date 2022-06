Venduto all'asta il "bidet" di San Paolo, l'albergo mai finito preda di vandalismo e degrado

A dicembre 2021 il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, a RomaToday annunciava l'intenzione da parte dell'amministrazione comunale appena insediata di valutare l'acquisizione del "bidet" di San Paolo, l'albergo mai finito in via Giustiniano Imperatore a San Paolo. Adesso, però, a portarselo via è stato qualcun altro, che ha versato gli oltre 10 milioni di euro necessari per vincere l'asta indetta a marzo 2021 dalla Coldwell Banker Commercial, curatrice dell'operazione immobiliare.

Il rogito notarile è andato a buon fine al concludersi del mese di maggio, come informa la stessa società sul suo profilo LinkedIn. Tirato su agli inizi degli anni 2000, è stato edificato all'interno della convenzione urbanistica di piazza dei Navigatori e avrebbe dovuto essere pronto per i Mondiali di nuoto del 2009, ma il fallimento dell'Acqua Marcia Immobiliare Srl, società di proprietà di Caltagirone Bellavista, ha interrotto ogni ambizione.

Il 4 stelle da 181 camere su nove piani fuori terra, undici nel complesso se si considerano il piano ammezzato e quello interrato, sarebbe stato un fiore all'occhiello per quel quadrante di città, una struttura ricettiva non di lusso ma quasi, con 6.000 mq di area esterna. Per vent'anni, invece, è rimasto un pugno nell'occhio per i romani, che nel quartiere lo hanno soprannominato "il bidet" a causa della sua forma e del colore, bianco. Vandali, senza dimora, occupanti per una notte (come gli studenti di Scomodo), l'edificio è stato luogo in balìa di chiunque, ma mai oggetto di una riqualificazione e mai custodito a dovere.

Il "primario investitore", come viene definito dall'advisor che ha gestito l'asta, adesso se ne prenderà cura e manterrà la destinazione d'uso. Il "bidet" rimarrà un albergo e non si fa fatica a immaginare il perché: a Roma tra tre anni ci sarà il Giubileo e auspicabilmente tra 8 l'Expo. Due occasioni storiche che porteranno milioni di turisti in più oltre al flusso normalmente già corposo.