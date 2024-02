Venduta la storica dimora romana di Marco Pannella

Luogo di incontro con amici e avversari politici, la storica casa romana di Marco Pannella è stata venduta, come fanno sapere proprio i Radicali.

L'immobile si trova in via della Panetteria, due passi da Fontana di Trevi. Lo storico leader del partito Radicale, deceduto a 86 anni il 19 maggio 2016 dopo essere stato colpito da due tumori, era solito trascorrere molto del suo tempo nell'appartamento in pieno centro a Roma, soprattutto negli ultimi anni di vita.

Spesso Pannella, che nella sua lunghissima carriera politica si è distinto per molte battaglie, frequentemente accompagnate da lunghi digiuni: dalle lotte per i diritti civili, l'aborto, il divorzio, in aiuto alle popolazioni più povere del mondo, la legalizzazione delle droghe leggere, per le condizioni dei detenuti e contro l'ergastolo. Il primo digiuno fu nel 1969, l'ultimo nel 2015, nel mezzo un record: tre mesi ingerendo pressoché solo liquidi, nel 2011, già ottantenne, per chiedere l'amnistia ai detenuti.

Nella casa di via della Panetteria, Pannella ha ospitato negli anni Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Fausto Bertinotti e con molti di loro è stato spesso immortalato a discutere (e fumare) intorno ad un grande tavolo di legno della cucina.