Venduto immobile a via Nazionale: prima era della banca fallita, ora diventa sede dei coltivatori italiani

Un intero piano di un edificio storico in pieno centro verrà preso dall'associazione italiana coltivatori, l'AIC. L'affare è andato in porto tra òìAquileia Capital Service e l'organizzazione di categoria nelle scorse settimane ed è parte importante del piano di dismissione del patrimonio immobiliare dell'ex Banca Popolare di Vicenza.

L'immobile di prestigio venduto ai coltivatori italiani

L'immobile si trova in via Nazionale 230, a due passi da via del Corso, via del Tritone e piazza della Repubblica. Uno dei quadranti più centrali di Roma. Ad essere interessato dalla dismissione è l'intero primo piano, 1.324 mq di superficie in un edificio di sei piani fuori terra. La destinazione d'uso è quella di uffici, ripartiti in open space, stanze singole e sale riunioni con importanti affreschi negli spazi di rappresentanza.

Chi erano i proprietari

Il patrimonio dell'ex Banca Popolare di Vicenza, in liquidazione coatta dal giugno 2017 per decreto del governo Gentiloni e ceduta a Intesa San Paolo, è gestito da Immobiliare Stampa. A curare la strategia e le operazioni per la vendita sono stati il team vendite e gestione del portfolio dell'Aquileia Capital Services. Mentre a seguire l'operazione come intermediario immobiliare è stata la Amati e Montagnani, con VDA studio legale ad assistere l'Immobiliare Stampa. "Siamo soddisfatti - spiega il direttore generale di Aquileia, Danilo Augugliaro - perché l'operazione evidenzia una caratteristica differenziante che abbiamo noi sul mercato, cioè la capillarità territoriale, resa possibile dalle strategie di vendita e dal lavoro svolto. Non solo, questa vendita sottolinea, inoltre, la nostra capacità di riuscire a valorizzare ogni tipo di asset, inclusi gli immobili destinati a uso ufficio, in un’epoca ormai post Covid”.

Una gestione da 3,5 miliardi di euro

Aquileia è controllata da Bain Capital Credit e si occupa di gestione del credito, con esperienza pluriennale nell'immobiliare di livello, nell'industriale, residenziale, retail e leasing. Ha sedi vicino Udine, Milano e Roma dove si occupa, tra le altre cose, di valorizzare, mantenere e vendere immobili di proprietà. con una gestione in Italia che ammonta a 3,5 miliardi di euro.