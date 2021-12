Inps: venduti altri 54 appartamenti alla Magliana

Si è conclusa da parte dell'Inps un'altra operazione di vendita in blocco di 54 appartamenti di un complesso immobiliare sito nel quartiere Magliana di Roma, in via Scarperia. Per la cessione degli immobili, nel rispetto delle norme e delle direttive sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico, l'Istituto si è avvalso della stima di mercato eseguita dall'Agenzia delle Entrate, mentre i conduttori delle unità immobiliari, a seguito della proposta di acquisto inviata dall'Inps, hanno potuto usufruire per l'acquisto delle agevolazioni di legge.

La vendita ha prodotto un incasso di 4.642.057 euro, che in parte andrà ad alimentare i futuri investimenti per ottimizzare la gestione immobiliare e funzionale degli uffici. Anche questa operazione, al pari di quelle realizzate in tutto il 2021 (941 dall'inizio dell'anno), ha rivestito particolare importanza nello scenario attuale della grave emergenza abitativa.

Inoltre, tali operazioni, creano un deterrente al possibile fenomeno di occupazioni abusive. L'Inps, a fronte di questi abusi e illegalità, risponde con fermezza in collaborazione con le forze dell'ordine, assicurando il principio di legalità per soddisfare le giuste attese degli inquilini regolari. Il piano delle dismissioni programmate dalla Direzione centrale Patrimonio e Investimenti, sono proseguite con un buon andamento nonostante le difficoltà operative conseguenti a questo lungo periodo pandemico.

Inoltre, l'attuale presidenza dell'Inps ha promosso nel piano di cessioni immobiliari per il triennio 2021 - 2023, grazie ad una recente modifica normativa, la possibilità di vendite dirette anche agli enti locali, secondo specifiche condizioni e usi sociali.