Case Enpam in vendita a Fontana Candida, Asia Usb: "Allarme tra gli inquilini, tutele insufficienti"

Allarme tra gli inquilini del complesso immobiliare della Fondazione Enpam di Fontana Candida per l'avvio di un'operazione di vendita dell'intero comprensorio. Lo denuncia il sindacato di base Asia Usb che sta seguendo un nutrito gruppo di inquilini e che ha richiesto l'intervento della Regione Lazio per attivare le tutele nei confronti di coloro che non potranno acquistare.

L'operazione ha mosso i suoi primi passi oltre dieci anni fa ed è stata ratificata nel 2015 con un accordo sindacale che, secondo Asia Usb, "favorisce solo l'ente previdenziale".

Il sindacato ha espresso una serie di criticità relative all'operazione di vendita. In primis il prezzo delle case: "Tenendo conto che si tratta di alloggi situati nel piano di zona Fontana Candida (I PEEP) il valore a metro quadro (prezzo massimo di cessione) è stabilito dalla Convenzione firmata con il Comune di Roma", scrive Asia Usb che ricorda che si tratta di "alloggi popolari e non possono essere venduti ai prezzi di mercato così come viene proposto".

Altro nodo che preoccupa gli inquilini è quello delle ristrutturazioni dei fabbricati: "Sono ormai fatiscenti e non è chiaro chi le deve fare e soprattutto chi le deve pagare". Per Asia Usb, inoltre, negli accordi firmati dall'ente con i sindacati "le tutele sono insufficienti, gli anni di eventuale rinnovo dei contratti previsti rimandano solo il problema e non è chiaro quale sarà il livello dei canoni". Infine: "Molti di coloro che - a condizioni eque - potrebbero acquistare, vista l’età avanzata, non avranno la concessione dei mutui". Si chiede quindi il sindacato: "Chi tutela le famiglie che non possono acquistare? Chi difende il diritto alla casa?".