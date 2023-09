Ricomincia la vendita delle case Enasarco a Cinecittà. Inquilini in allarme: "Ci manderanno via"

Sono riprese le vendite degli appartamenti Enasarco a Don Bosco-Cinecittà. A giugno la BNP Paribas, che insieme all'ente previdenziale stesso, a Prelios e DeA Capital si è spartita il patrimonio immobiliare, ha scritto a diversi inquilini proponendo l'acquisto e indicando come soggetto intermediario una nota e affermata agenzia immobiliare. In molti sono saltati dalla sedia.

Enasarco riprende le dismissioni a Cinecittà

Infatti gli inquilini Enasarco del VII municipio, dove l'ente possiede centinaia di appartamenti soprattutto tra viale San Giovanni Bosco e strade limitrofe, avrebbero per la maggior parte voluto (e potuto) acquistare nel 2014, quando partirono le prime lettere. Oggi, a distanza di quasi dieci anni, sono cambiate molte cose: l'età degli affittuari, la composizione dei nuclei familiari, la situazione economica sia dei possibili acquirenti sia quella generale, col mercato dei mutui totalmente impazzito a causa dei continui rialzi dei tassi da parte della Bce. Di conseguenza le lettere sono arrivate come schiaffi in faccia.

Chi poteva comprare nel 2014 oggi non ce la fa

"Nel 2014 e ancora nel 2017 potevamo quasi tutti comprare - racconta Luciano, 69 anni, vigile in pensione e nello stesso appartamento da 67 anni - adesso è diverso. Faccio 70 anni ad aprile, al massimo mi darebbero un finanziamento di dieci anni, con una rata altissima ad un tasso alto. E poi come mangio? Ci sono le bollette, i riscaldamenti, lavori da fare nell'appartamento". Ma perché Luciano, come gli altri, non hanno comprato a suo tempo? "Perché nonostante manifestammo interesse in risposta alle lettere di Enasarco - spiega - non sapemmo più nulla. Tra le altre cose uno dei criteri per poter restare, oltre ovviamente a quello di acquistare a condizioni agevolate cioè lo scontro del 30% sul prezzo di mercato, ndr) c'era quello di aver compiuto 67 anni e beneficiare dell'usufrutto. Ora ho l'età giusta ma questa condizioni sembra non essere prevista". Dopo il 2017, dall'ente e dalle fondazioni che si sono sostituite nel gestire il patrimonio, nessuna comunicazione. "Il mio contratto di locazione a 380 euro al mese - conclude Luciano - scade nel 2025. Ad altri è stato anche rinnovato. Ma l'impressione è che quando scadrà non ci saranno rinnovi: o compri o te ne vai. O al massimo ti becchi un nuovo padrone di casa che alza il canone".

Sindacati sul piede di guerra

Asia Usb sta seguendo la questione dismissioni sin dall'inizio: "Non è la prima volta che viene tentata la dismissione - commenta il segretario Angelo Fascetti -, di fatto già circa 10 anni fa gli stessi alloggi subivano lo stesso tentativo di vendita e proprio coloro i quali non acquistarono, oggi ricevono per la seconda volta l’avviso. La lettera ricevuta dagli abitanti però solleva alcune questioni. Ad esempio l’intermediazione stessa da parte di una società terza ci sembra quantomeno un elemento fuori luogo vista l’origine pubblica del patrimonio in questione, nonostante il tentativo di mascherarlo col passaggio ad un Fondo Immobiliare. In secondo luogo, essendo i contratti scaduti, si riaffaccia lo spettro della vendita a terzi in caso di mancata opzione di acquisto da parte dei locatari. Questi ultimi infatti negli anni hanno subito processi di impoverimento e, ancor più rispetto al 2014, sono in condizioni non idonee all’accensione di strumenti finanziari per l’acquisto. Insomma una vicenda che rischia di aprire un’altra emergenza legata al tema abitativo in una città che di emergenze ne ha già troppe".