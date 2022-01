VIDEO | I lavoratori del turismo licenziati in protesta: "Usano il covid per azzerare i contratti"

“Chiediamo il blocco dei licenziamenti e che le aziende siano messe nella condizione di utilizzare gli ammortizzatori sociali”. Richieste chiare quelle che arrivano dalla piazza dei dipendenti degli hotel Cicerone e Sheraton Roma, riuniti alla porte di Villa Borghese nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 gennaio, mentre nella sede di Federalberghi, poco distante da qui, si svolge il tavolo tra sindacai e aziende.

A rischio ci sono oltre 250 post di lavoro. Personale dipendente di lungo corso, mediamente tre i 25 e i 30 anni di servizio, che temono di perdere tutto. Già, perché il lavoro, ancor più ai tempi di una pandemia come quella che stiamo vivendo negli ultimi due anni, è la cosa che da sostentamento alle proprie famiglie, ma anche dignità. “Stanno usando la pandemia come scusa per liberarsi di noi, contratti a tempo indeterminato - spiega Mauro, dipendente dell’Hotel Sheraton di Roma -. Da noi stanno facendo un enorme lavoro di manutenzione, e quando l'albergo riaprirà vorrà farlo senza di noi, ed è inaccettabile”. Troppo giovani per andare in pensione e troppo "vecchi" per potersi reinventare sul mercato del lavoro. “Cosa facciamo?”, si chiedono.

Al presidio di protesta anche gli assessori capitolini Alessandro Onorato (Grandi eventi, Sport e Turismo) e Claudia Pratelli (alla Scuola e al Lavoro): “Non intendiamo restare a guardare - dice Onorato -, Roma merita attenzione e una presa di responsabilità da parte del Governo. Per questo convocheremo un consiglio straordinario in cui saranno presenti anche i ministri al Turismo e al Lavoro”.