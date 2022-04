VIDEO | Gioco legale, inaugurata la prima casa della legalità dentro una sala bingo

Taglio del nastro con il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste, per il primo sportello di questo tipo aperto nella Regione Lazio per iniziativa degli esercenti

E’ la prima “Casa della legalità” del Lazio allestita all’interno di un punto di gioco pubblico. Nella mattinata di oggi, venerdì 22 aprile, la cerimonia di inaugurazione con il minisindaco, Mauro Caliste: "Importante perché si parla di legalità, con un punto di ascolto e sostegno per i cittadini del nostro territorio - dice Caliste -. Da non dimenticare anche l’importanza nella salvaguardia dei posti di lavoro che queste aziende producono".

La casa della Legalità nasce dall’iniziativa del coordinamento “Alleati per la legalità” costituito da diverse sigle di esercenti del settore gioco pubblico nel Lazio: Acadi - Confcommercio, Acmi e Astro (aderenti a Confindustria), Assotabaccai, Donne in gioco, Egp – Fipe, Fit (Federazione italiana tabaccai), Sapar e Sts (Sindacato totoricevitori sportivi".

"Il progetto vuole essere uno strumento in più per sostenere la lotta all’illegalità, al malaffare, alla corruzione - sottolineano i promotori -. Il corner informativo allestito presso la sala di via Prenestina servirà a sensibilizzare i cittadini nel rivolgersi esclusivamente alle sale che rispettano le norme, per informarli sui rischi del gioco patologico, offrire riferimenti per denunciare violazioni o reati all’interno del proprio ambiente di lavoro, nel quartiere, nella comunità”.

Inoltre all’interno della struttura è stato allestito un nuovo sistema di accesso, già in funzione in altre città europee, dove sarà simulato l’ingresso con la ‘gaming card’: “Questa modalità consentirà sia di verificare efficacemente l’anagrafe dei clienti sia di segnalare eventuali divieti di accesso legati alla minore età o al registro di autoesclusione dei giocatori patologici - spiega Emmanuele Cangianelli, presidente Egp e portavoce di ‘Alleati per la legalità’ -. L’idea è quella di dimostrare che questi sono punti di legalità e che qui si possono mettere in atto azioni valide anche di contrasto alla dipendenza da gioco”.