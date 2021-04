Variante indiana a Roma, screening a Fiumicino su volo "sospetto": il 9% era positivo al Covid

Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l'isolamento

La variante indiana arriva anche a Roma. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ieri, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India.

Alle 23 di mercoledì, all'aeroporto di Fiumicino, le Uscar della Regione Lazio guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, Adr, la Protezione civile e le Forze dell'ordine hanno ispezionato un volo "sospetto", atterrato dall'India alle 21.15 all'Aeroporto di Fiumicino: a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio.

Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle Uscar che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultati positivi ai tamponi (percentuale positivi a bordo 9%). Sono risultati positivi anche due componenti dell'equipaggio.

"Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l’isolamento", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel frattempo la Regione è sulle tracce di circa 300 indiani arrivati prima dell'ordinanza del ministro Speranza. La guardia deve comunque restare alta, come sottolinea anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino: "Esattamente come durante il lockdown dello scorso mese, il problema rischia di essere la triangolazione, ovvero coloro che, per aggirare il blocco dei voli dall'India, passa da altri Paesi prima di giungere in Italia".

"Chiedo dunque al ministro degli Esteri Di Maio di attivarsi immediatamente per evitare questo rischio - conclude il sindaco - e per tenere sotto controllo la situazione nei nostri aeroporti e, di conseguenza, nelle nostre città".