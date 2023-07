Chi vandalizza il Colosseo rischia grosso. Ma da anni sfregi e furti si moltiplicano

Almeno una quindicina di episodi in dieci anni tra furti, invasioni per fare festa con birra e cibo, incisioni sui laterizi, scritte con la bomboletta, voli di droni non autorizzati caduti all'interno e in un caso una clamorosa protesta che oltre a mettere a rischio la vita di chi l'ha inscenata, ha messo a rischio anche l'integrità di alcune parti della struttura. L'Anfiteatro Flavio, il Colosseo, simbolo di Roma e meta di pellegrinaggio per quasi 10.000 persone al giorno e oltre 6 milioni l'anno, è quotidianamente preda della scelleratezza di chi ignaro delle conseguenze pensa di lasciare (o prendersi) un ricordo, mancando di rispetto ad un patrimonio Unesco e tra le nuove 7 meraviglie del mondo.

Ma cosa rischia chi sfregia il Colosseo? Una maxi multa, una denuncia, ma anche il carcere. A parlare chiaro è la legge: "chi deturba o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui o destina beni culturali a usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico (per esempio usandoli come souvenir, ndr), rischia da 6 mesi a 3 anni di carcere e una multa dai 1.500 ai 10.000 euro".

Atti vandalici ai danni del Colosseo

L'ultimo episodio di vandalismo che riguarda il simbolo di Roma vede protagonista un ragazzo tedesco in viaggio a Roma, che ha pensato bene di staccare un pezzo di Colosseo per portarlo a casa come souvenir. Il 14 luglio una ragazzina svizzera di 17 anni è stata pizzicata da una guida turistica mentre era intenta a incidere il suo nome sulle colonne in laterizio. A fine giugno un ragazzo inglese è stato identificato da alcune riprese amatoriali che lo immortalavano mentre incideva con una chiave il nome suo e della fidanzata, atto vandalico di cui si è interessato anche il colosso britannico delle news, BBC.

I turisti canadesi che portano via un "souvenir"

Questi sono gli episodi più recenti. Ma andando indietro con la memoria, aiutati dall'archivio di RomaToday, solo nell'ultimo decennio è possibile citare altre dodici occasioni in cui il Colosseo è stato "profanato", in vari modi, tutti gravi e tutti perseguibili per legge. Partiamo dal marzo 2014, quando dei turisti di nazionalità canadese pensarono bene di portarsi via un frammento. I quattro, tutti sui 15 anni, vennero fermati dai carabinieri dopo la segnalazione - corredata da foto - di un altro turista con maggiore senso civico. Pochi mesi dopo, in pieno agosto, una coppietta di giovani stranieri (lui olandese, lei tedesca) decise di incidere i propri nomi usando una moneta: visti dai vigilantes, vennero denunciati a piede libero. Andò peggio, a novembre 2014, ad un russo di 42 anni colpevole di aver inciso una K di grosse dimensioni su una superficie laterizia dell'Anfiteatro Flavio. Arrestato, venne condannato a 20.000 euro di multa da pagare entro 3 mesi e quattro mesi di reclusione.

Il calciatore professionista che incide le sue iniziali

Nel 2015 furono diversi gli episodi arrivati alla cronaca: a luglio un libanese di 22 anni venne colto sul fatto e denunciato a piede libero per aver pensato bene di incidere le sue iniziali, H.A., su una delle colonne, al piano terra, vicino agli ascensori. Il tutto usando un'altra pietra. Sempre a luglio protagonista fu Blagoy Georgiev, un calciatore allora 33enne, di origini bulgare e in forza al club russo del Rubin Kazan: il personale della Soprintendenza lo sorprese a incidere con una moneta le sue iniziali. Ancor prima, nel mese di marzo, due giovani turiste americane facevano lo stesso, sempre con una monetina: furono denunciate per danneggiamento aggravato.

I due brasiliani che scavalcano e finiscono all'ospedale

Facciamo un salto di due anni e arriviamo al 2017. A gennaio compaiono due scritte con la vernice nera su un pilastro del Colosseo: Balto e Morte. Poche ore prima due cittadini brasiliani avevano scavalcato le cancellate di ingresso, in piena notte, finendo per cadere entrambi da un'altezza di 4 metri con uno dei due ricoverato in ospedale con una frattura del bacino. Ad aprile 2017 un turista dell'Ecuador di 55 anni è stato denunciato per aver inciso con una moneta da 1 euro le scritte "Rachid 2017" e "Diana", nomi della moglie e della figlia dell'uomo, sempre su uno dei martoriati pilastri dell'Anfiteatro.

La clamorosa protesta dell'operatore turistico in cima all'Anfiteatro

Il 1° luglio 2019 un uruguaiano di 32 anni denunciato a piede libero dai carabinieri del comando Roma Piazza Venezia per aver usato una chiave per incidere al piano terra del Colosseo il suo nome, "Juan", sulla parete del monumento. Ma 8 giorni dopo succede qualcosa di più clamoroso, che ha tenuto per ore la città col fiato sospeso: un uomo, per protesta, è salito sul Colosseo arrampicandosi fino in cima, minacciando di gettarsi come azione dimostrativa contro il nuovo regolamento di Polizia Urbana applicato poco prima a due operatori turistici. I due erano stati multati dal vigili in base all'articolo 15, con una sanzione di 400 euro ciascuno e daspo urbano di 48 ore. Il responsabile dell'agenzia multata, 50 anni, ha intrapreso la clamorosa azione. Dopo una lunga trattativa degli agenti della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco l'uomo è sceso.

Il drone caduto sulle gradinate e gli americani che entrano di notte per una birra

Nell'anno del Covid, a settembre 2020, un cittadino polacco fece volare il suo drone sopra il Colosseo nonostante i divieti. L'apparecchio, dopo pochi secondi, è precipitato sulle gradinate dell'Anfiteatro, per fortuna senza causare danni a cose o persone. Il turista 40enne è stato così denunciato per mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. Un mese dopo, a ottobre, una 14enne tedesca in vacanza con i genitori è stata identificata per aver inciso con una pietra una E, iniziale del suo nome, su uno dei pilastri al piano terra del Colosseo. Nel 2021, a novembre, due turisti americani di 24 e 25 anni si sono introdotti all'alba nell'Anfiteatro, chiuso al pubblico, raggiungendo il secondo anello. Alcuni passanti li hanno notati segnalando il fatto ai carabinieri, che li hanno fermati poco dopo in via dei Fori Imperiali. I due hanno dichiarato di essersi introdotti per consumare una birra: denunciati per invasione di terreni ed edifici sono stati sanzionati per 800 euro.

Controlli difficili

Per quanto sia lungo l'elenco di atti vandalici ai danni del Colosseo, la sensazione che molti altri restino impuniti perché sfuggiti ai controlli, alla vigilanza e all'obiettivo dello smartphone di qualche altro turista è forte. Il numero di telecamere di videosorveglianza dovrebbe essere stato aumentato fino a 500 tra occhi elettronici termici e sensori, con un investimento da 7 milioni di euro risalente al 2018. Anche la presenza di militari dell'Esercito è stata intensificata, soprattutto dopo l'attentato dell'11 dicembre a Strasburgo. Per quanto riguarda la vigilanza, già nel 2014 le sigle sindacali facevano presente la scarsezza di risorse umane: "Si rischia la paralisi", accusavano. Insomma, l'alto numero di casi di vandalismo al Colosseo che si stanno registrando anche questa estate potrebbero essere solo la punta dell'iceberg e a rimetterci, quasi sempre, sono le colonne in laterizio al piano terra del simbolo di Roma.

Cosa prevede il codice penale per chi danneggia i beni culturali

Ricordiamo che secondo l'articolo 518 duodecies del codice penale, la "distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici comportano la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 2.500 a 15.000 euro e nei casi fuori da questi citati, chi deturba o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui o destina beni culturali a usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico (per esempio usandoli come souvenir, ndr), rischia da 6 mesi a 3 anni di carcere e una multa dai 1.500 ai 10.000 euro.