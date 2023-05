I ragazzi del Piccolo America vogliono comprare il cinema. Offerti 2,5 milioni di euro

Più di quanto ha speso per acquisirlo vent'anni fa: la Progetto Uno Srl potrebbe ricevere 2.500.000 euro dai ragazzi della Fondazione Piccolo America per vendere il cinema, che avrebbe voluto abbattere per trasformarlo in parcheggi e appartamenti. Valerio Carocci, presidente della Fondazione creata a dicembre 2022, punta così a creare una rete di cinema con il supporto finanziario di alcuni imprenditori dell'audiovisivo.

L'offerta da 2,5 milioni di euro per comprare l'America

A nemmeno 6 mesi dalla creazione della Fondazione Piccolo America, le ragazze e i ragazzi che nel 2012 hanno occupato la sala di Trastevere vogliono diventarne i proprietari. Abbandonato dal 1999, il Cinema America nel 2002 è passato nelle mani di Progetto Uno Srl. L'intento era quello di demolirlo e realizzare un parcheggio e appartamenti: niente da fare. Il Consiglio di Stato a marzo 2023 ha dato torto alla società, che non potrà buttare giù l'edificio. Ora c'è un'offerta da 2.500.000 euro, 300.000 in più di quanto Progetto Uno Srl spese vent'anni fa per acquisire l'immobile, sostenuta da una rete di imprenditori che sostiene il progetto di Carocci.

Un multisala diffuso a Trastevere

L'idea è quella di un "multisala diffuso" tra i vicoli di Trastevere, con l'America a fare da capofila e al suo fianco un monosala da 70 posti, considerata poi la presenza anche del Cinema Troisi gestito sempre dalla Fondazione e in grande rilancio. "In questi mesi abbiamo presentato ad alcuni imprenditori dell'audiovisivo un progetto di investimento economico - spiega Carocci - . Abbiamo così firmato un contratto per riprodurre il modello di sviluppo del Cinema Troisi. Secondo questo accordo, abbiamo inviato la nostra offerta per acquistare il Cinema America dalla Progetto Uno Srl. Ci siamo presi anche l'impegno di sollevare la proprietà dagli ingenti costi di restauro: una proposta che speriamo verrà ritenuta valida rispetto a un loro investimento non andato a buon fine".

Verrà creata una nuova società con un capitale di 3 milioni di euro

Ma se la proprietà dovesse rinunciare, il progetto non tramonterà affatto. Verrà comunque costituita una nuova società, partecipata al 51% dalla Fondazione e al 49% dai soci finanziatori e l'investimento verrà trasferito per il restauro di un'altra sala, affiancata sempre da una più piccola: "In entrambi i casi - continua Carocci - punteremo a coinvolgere ulteriori finanziatori e donatori, aprendo a più soggetti la possibilità di acquistare diversi tagli di quote all'interno del 49% della società. Al termine di questo processo renderemo pubblici i nomi di tutti i sostenitori. La nuova società, a cui parteciperemo con il nostro ente no-profit, riceverà un finanziamento soci di 3 milioni, che comprende anche i costi di restauro della terza struttura più piccola coinvolta. Ci siamo resi disponibili nei confronti della proprietà anche a trovare soluzioni diverse, come l'affitto. In assenza di un accordo, abbiamo comunque proposto un incontro alla Progetto Uno Srl per conoscere che futuro immaginano per la struttura".