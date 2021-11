La nuova residenza di Roma Tre: da gennaio 2022 potrà ospitare fino a 200 studenti

Duecento posti letto, due scuole di alta formazione, numerosi spazi collettivi: è la nuova residenza per studenti realizzata in zona Valco San Paolo, all'incrocio tra via della Vasca Navale e vicolo Savini in prossimità dell'Università Roma Tre. La realizzazione è frutto della collaborazione tra il dipartimento Architettura dell'ateneo pubblico e la Regione Lazio, che oggi era presente all'inaugurazione con il governatore Nicola Zingaretti e l'assessore Paolo Orneli.

"La residenza ospiterà gli studenti dai primi mesi del 2022", le parole del presidente. "Grazie alla svolta dell’Europa su Next Generation, possiamo utilizzare risorse mai viste prima, per realizzare tra le altre cose, non delle semplici strutture, ma dei veri e propri polmoni per la vita sociale del quartiere".

"Così si aprono nuove potenzialità dei servizi per il diritto allo studio regionale", le parole del minisindaco dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, "oltre a ricucire una ferita decennale e si aggiunge un tassello di rigenerazione pubblica in un quadrante che ha bisogno di attenzioni ma che oggi sempre di più racconta una proiezione innovativa che l'intero quadrante Ostiense sta assumendo e che dovremo perseguire".

Come è possibile leggere sul sito di Open House Roma, evento dedicato al design e all'architettura che ha inserito lo studentato di Valco San Paolo tra gli spazi visitabili durante l'edizione 2021, la progettazione dell'edificio è stata presa in carico dal dipartimento architettura di Roma Tre, a firma del professor Lorenzo Dall'Olio e l'edificio si presenta "come un unico, perentorio segno lineare lungo 240 metri per tre piani fuori terra". All'interno le doppie altezze e i numerosi lucernari "recuperano la dimensione verticale, inondando di luce l'intero edificio".