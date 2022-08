Vaiolo scimmie: nel Lazio a fine mese oltre 1200 vaccinazioni. Aumentano i casi

Salgono a 128 i casi di vaiolo delle scimmie nel Lazio. Una situazione non grave, va detto, ma comunque monitorata con molta attenzione dal ministero della salute e dalla regione. Nei prossimi giorni è attesa la seconda tranche di vaccini. Un totale di 9.840 dosi, con la novità che da un'unica fiala si potranno ricavare 5 dosi da somministrare per via intradermica come si legge nella nuova circolare del ministero firmata dal direttore della prevenzione Gianni Rezza.

Alla Lombardia il maggior numero di vaccini, pari a 2840, mentre saranno 1320 al Lazio. Il vaccino, prevede inoltre una seconda circolare del ministero, può essere somministrato anche per via intradermica (ID), sulla superficie interna dell'avambraccio, al dosaggio di 0,1 ml, da personale sanitario esperto in tale modalità di somministrazione. Da una singola fiala di prodotto è possibile così estrarre fino a 5 dosi da 0,1 ml di vaccino da destinare alla somministrazione ID.



A tracciare il bilancio delle prima fase di inoculazione, è stato l'assessore alla sanità regionale, Alessio D'Amato: "È molto importante lo studio preliminare dell'istituto Spallanzani dove emerge una risposta forte e duratura anche nelle persone vaccinate molti anni fa. Non servono allarmismi ma vaccinare la popolazione a rischio e soprattutto garantire il sufficiente numero di dosi", ha detto, annunciando che a fine mese saranno superate "le 1.200 somministrazioni" nel Lazio.



Ad oggi sono saliti a 714 i casi dell'infezione in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa. Di questi, rileva l'ultimo bollettino del ministero della salute, 128 sono nel Lazio. "La notizia del primo decesso tra i casi italiani di vaiolo delle scimmie, non deve allarmare la popolazione. Salvo casi eccezionali, la malattia decorre in modo benigno, senza complicanze gravi, con la guarigione che sopraggiunge dopo 2-3 settimane", ha sottolineato in una nota il direttore generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma, 'Lazzaro Spallanzani', Francesco Vaia.



Nel testo è scritto che "a fronte di oltre 42.000 casi notificati in paesi non-endemici, quindi al di fuori dell'Africa centrale e occidentale, i decessi sono stati solo 5, pari a una letalità di 1,2 su 10.000. La malattia interessa oggi solo dei gruppi di popolazione, e abbiamo un vaccino, che è il vaccino antivaioloso di terza generazione (Mva-Bn), che ha una elevata capacità di protezione (almeno 85%) dalla malattia".



"Allo Spallanzani, abbiamo già vaccinato più di 500 persone a rischio di contagio di vaiolo delle scimmie e molti altri verranno vaccinati nelle prossime settimane. Sempre nel nostro Istituto - prosegue il documento - stiamo conducendo studi sulla memoria immunologica delle persone a suo tempo vaccinate contro il vaiolo. I dati preliminari indicano che oltre il 90% delle persone che erano state vaccinate oltre 40 anni fa per il vaiolo, hanno anticorpi che reagiscono con il virus del vaiolo delle scimmie, talora anche in quantità elevata".

"Questi dati dimostrano che il vaccino antivaioloso è in grado di stimolare una risposta immunitaria forte e duratura, anche a distanza di molti anni. Questa risposta nelle persone a rischio per il vaiolo delle scimmie, può essere richiamata facilmente anche con una singola dose di vaccino. Chi non ha ricevuto la vaccinazione in passato, ed ha comportamenti che lo espongono a rischio di contagio, deve invece effettuare due dosi di vaccino, a distanza di 28 giorni", conclude la nota di Vaia: "Si conferma che la vaccinazione, in questo caso solo su popolazione a rischio e non sul totale della popolazione rappresenta ancora una volta uno strumento altamente efficace e di protezione duratura per contrastare questa nuova malattia".