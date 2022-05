Vaiolo delle scimmie, i casi salgono ancora. D'Amato: "I ricoverati a Roma stanno bene"

Salgono ancora i casi di vaiolo delle scimmie riscontrati a Roma. Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 maggio, è stato riscontrato un nuovo contagio, il sesto. A renderlo noto è l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato: "Ho avuto notizia di un sesto caso di vaiolo da scimmie preso in carico dall'Istituto Spallanzani con un link di ritorno dalle Canarie".

Attualmente sono quattro i ricoverati a Roma e tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L'altro è il caso toscano, di Arezzo. Prosegue anche l'indagine epidemiologica. "Nessun allarme, ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione", ha aggiunto D'Amato. Sono invece più di 16 i contatti stretti posti in isolamento.

Non sarà una pandemia

Che la situazione non sia così preoccupante, anche se "bisogna stare attenti" e capire "da dove è partito, dove si è diffuso e come limitare, tracciando i contatti, una ulteriore diffusione", lo sostiene anche Massimo Galli, professore di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano: "Certo non è un virus che si candida a generare una pandemia come quella da coronavirus", ha spiegato ad Agorà, su Rai 3.

"È un virus a Dna", ha precisato, che ha "una modalità di diffusione efficace ma non per via aerea, ovvero non tramite goccioline da starnuto, c'è bisogno di un contatto più stretto, anche tramite saliva". La contagiosità "non è bassa" e "si diffonde con efficienza ma non tanto come coronavirus e virus influenzali". Quanto all'allarme per i rapporti tra omosessuali, Galli afferma: "togliamoci dalla testa l'idea fasulla che si tratti di una peste gay". Rispetto allo spillover o passaggio da animale a uomo, "quasi certamente i serbatoi potrebbero esser stati alcuni tipi di scoiattoli o alcuni tipi di ratti".