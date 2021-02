Vaccini over 80, superate le 150 mila prenotazioni: un anziano su tre ha già secondo appuntamento

L'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "C'è stato un avvio in salita, ma il sistema ora è entrato a pieno regime"

Dopo la falsa partenza di lunedì mattina, la macchina del sito predisposto dall'assessorato alla sanità regionale ha ingranato la quinta: stando ai dati aggiornati alle 12 di oggi, infatti, nel Lazio è stata superata quota 150 mila prenotazioni per il vaccino anti Covid dedicato agli over 80

"Un anziano su tre ha già la prima e la seconda dose prenotata, conosce il luogo e la data a soli due giorni da attivazione servizio un risultato importante", spiega l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato che aggiunge: "C'è stato un avvio in salita, ma il sistema ora è entrato a pieno regime".

"Abbiamo superato la quota delle 80 mila doppie vaccinazioni somministrate e sono poco più di 2 mila le richieste degli over 80 per il vaccino domiciliare che sono state inviate alle rispettive Asl per attivare le Uscar o il medico di medicina generale dell’assistito, qualora avesse aderito alla campagna vaccinale", ha sottolineato l'Assessore.

Sono quasi completamente esauriti gli slot a disposizione per il mese di febbraio, mentre sono disponibili le prenotazioni per marzo. "La disponibilità delle prenotazioni è collegata alla disponibilità dei vaccini assicurando e garantendo la seconda dose. Nel caso ci fossero più vaccini a disposizione in automatico ci sarà la possibilità di anticipare le prenotazioni", aveva detto ieri D'Amato augurandosi che l'Italia acquisisca anche il vaccino russo Sputnik.

Stando ai dati della Regione, sono oltre 39 le prenotazioni presso la Asl Roma 1, oltre 37mila quelle nella Asl Roma 2 e oltre 20mila quelle nella Asl Roma 3 che comprende anche il comune di Fiumicino.