Vaccino over 80, sito in tilt: nei primi 7 minuti oltre 3800 prenotazioni

Partenza in salita e rimandata, nel Lazio, per la campagna di prenotazione della vaccinazione anti Covid per gli over 80. Il portale, lanciato nei giorni scorsi, doveva partire dalla mezzanotte del 1 febbraio ma da ore il sito è bloccato.

Dall'assessorato alla sanità della Regione Lazio comunicano infatti che "per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione a partire dalle ore 12 di questa mattina".

Un disservizio che una lettrice di RomaToday, aveva segnalato nella mattinata di oggi attraverso una mail giunta alla nostra redazione: "Da stanotte ho monitorato il sito della regione Lazio per effettuare la prenotazione della vaccinazione per mia zia ottantenne. Il sistema è stato aperto alle 7.30 ed è saltato immediatamente. Sono al telefono e al pc in contemporanea dalle 7.30, ininterrottamente, ma è impossibile accedere al sistema. Ed è già passata più di un'ora. Ho provato a chiamare anche il numero di Salute Lazio 0699500 ma ovviamente c' è una simpatica musichetta che ti accoglie. Gli anziani sono solo 400.000 si è scritto sui giornali e non si è stati capaci di organizzare un sistema informatico che tenga, incredibile".

Sul caso è intervenuta anche la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese: "È iniziata male la settimana per la prenotazione delle vaccinazioni covid nella Regione Lazio. Questa mattina gli utenti, come annunciato in pompa magna dall'assessore D'Amato e dal presidente Zingaretti, si sono collegati sul sito e hanno provato a comporre il numero di telefono dedicato ma è stato impossibile e i cittadini sono rimasti con una manciata di mosche in mano. Mi auguro che questo intoppo si risolva entro le 12 come promesso poco fa, non possiamo prendere in giro le persone che stanno aspettando da settimane un appuntamento".

Alle 11:50 circa, però, la Regione ha sorpreso tutti: "Con un quarto d'ora di anticipo sull'orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record. Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre"

"L'obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose. spiega l'Unità di Crisi Covid-19 - Da questa mattina è inoltre operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in contemporanea e rispondono circa 300 operatori e sono state già eseguite 1.600 prenotazioni telefoniche".