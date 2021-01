Il vaccino per gli over 80 a Roma e nel Lazio: ecco come fare per prenotarsi

Ci sarà un numero per l'assistenza 06.164.161.841: attivo dal primo febbraio il numero dedicato per l'assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (lun-ven dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13)

Le prenotazioni per la campagna vaccinale nel Lazio per gli over 80 "partiranno dal primo febbraio con modalità online sul sito Salutelazio.it (prenota vaccino covid) e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio. Saranno 85 i punti vaccinali (35 nella città di Roma) suddivisi in tutte le Asl in modo proporzionale alla popolazione. Potranno prenotare anche i familiari, basta inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile", è quanto ha reso noto la Regione Lazio lanciando così la campagna vaccinale dopo i ritardi.

Chi può fare il vaccino? Potranno prenotarsi tutti gli over 80 anni (compreso chi compie gli anni nel corso del 2021), una platea di circa 470 mila persone nel Lazio. Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose: 72 ore prima dell'appuntamento verrà inviato un sms all'utente per ricordare data e luogo della somministrazione.

L'obiettivo sarà quello di fare in modo che ogni cittadino over 80 anni abbia la sua data di somministrazione della prima e seconda dose già prenotata nel prossimo trimestre. La campagna parte con i quantitativi dei vaccini disponibili al netto delle dosi necessarie per effettuare i richiami ed in una prima fase saranno oltre 3.700 somministrazioni al giorno per gli over 80.

La Regione precisa che ci sarà "un numero per l'assistenza 06.164.161.841: attivo dal primo febbraio il numero dedicato per l'assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (lun-ven dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13). E il numero verde 800.118.800 che sarà a disposizione anche il numero verde 800.118.800 per le persone over 80 anni non autosufficienti (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20), verranno raccolti i dati e trasferiti alle Asl territorialmente competenti.

Tutte le informazione per la prenotazione del vaccino per gli over 80

Le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio on line sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio.



Sono 85 i punti vaccinali suddivisi in tutte le ASL in modo proporzionale alla popolazione e secondo una logica di prossimità.



Potranno prenotarsi tutti gli #over80, compresi coloro che compiranno gli anni nel corso del 2021.



Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose.



Potranno prenotare anche i familiari, è sufficiente inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile.



72 ore prima dell’appuntamento verrà inviato un sms per ricordare data e luogo della somministrazione



Attivo dal 1° febbraio per l’assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (lun-ven dalle ore 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13).



A disposizione per le persone over80 con motivi accertati di non autosufficienza (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20).