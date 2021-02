VIDEO | Vaccini anti Covid, dal 18 febbraio parte la campagna per gli operatori della scuola

Parte la campagna vaccinale anche per gli operatori della scuola e delle università. Dal 18 febbraio potranno fare anche loro la prenotazione per il vaccino contro il Coronavirus, suddiviso per fasce d’età. L’annuncio da parte del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, durante l'inaugurazione dell'hub vaccinale allestito all'interno dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.