Open day Covid, più di mille vaccini in una sola giornata: ecco dove andare

Prosegue nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 gennaio la campagna vaccinale con il Covid 19 nella regione Lazio e nei presidi sanitari della Capitale.

Due giornate di Open day

Il primo dei due giorni dedicati agli Open day ha fatto registrare circa 1200 somministrazioni del vaccino contro il nuovo Coronavirus. Prosegue anche nella giornata di domenica la possibilità di ricevere il vaccino anti Covid senza dover passare per una prenotazione.

“Gli Open Day sono un'occasione per tutti, ma specialmente per le categorie più fragili o esposte, per proteggere se stessi e la comunità da un virus ancora presente e, spesso, insidioso, vacciniamoci” ha suggerito il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, che ha inoltre ricordato come, la possibilità di ricevere una somministrazione del vaccino, sia con l’Open day possibile in ogni Asl della regione ed in diverse strutture ospedaliere.

Dove andare a vaccinarsi

Le dosi di vaccino a Roma, nella giornata di domenica 21 gennaio, saranno somministrate senza prenotazione nelle seguenti strutture:



• la Asl Roma 1 garantirà la somministrazione nel poliambulatorio della Circonvallazione Nomentana 498 dalle ore 8 alle 13 e 30;

• la Asl Roma 2 assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della Salute “Santa Caterina delle Rose” in via Nicolò Forteguerri nella fascia oraria 8 e 30 - 17 e 30;

• la Asl Roma 3 metterà a disposizione il centro vaccinale di via Portuense, a partire dalle ore 8 alle 14;

• la Asl Roma 4 renderà operativa la Casa di comunità di Fiano Romano in via del Capocroce dalle ore 9 alle 18;

• la Asl Roma 5 ospiterà la vaccinazione sia nel distretto sanitario di via dei Castagni 20-22 a Guidonia Montecelio sia nel distretto sanitario di via degli Esplosivi 9 a Colleferro. I centri vaccinali garantiranno la somministrazione dalle ore 8 e 30 alle 13 e 30;

• la Asl Roma 6 svolgerà l’open day presso il centro di Genzano in via Achille Grandi nella fascia oraria 8-14;

• l’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” ospiterà la vaccinazione nella sala congressi in via Portuense 292 dalle ore 8 e 30 alle 14 e 30;

• gli Istituti fisioterapici ospitalieri renderanno operativo il centro di via Fermo Ognibene 23, a partire dalle ore 8 alle 20;

• il Policlinico Umberto I garantirà l’apertura straordinaria nel piano terra dell’edificio George Eastman in viale Regina Elena 278b dalle ore 8 alle 18;

• il Policlinico ospedaliero-universitario Tor Vergata assicurerà la campagna vaccinale presso l’ambulatorio di Medicina del Lavoro in viale Oxford 81 nella fascia oraria 8 - 14;

• l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini svolgerà la somministrazione straordinaria presso il primo piano del padiglione Piastra, a partire dalle ore 8 alle 20;

• l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea metterà a disposizione i locali della pre-ospedalizzazione al piano terra in via di Grottarossa 1035 - 1039 nella fascia oraria 8 - 14;

• l’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata assicurerà l’open day presso il centro prelievi di via San Giovanni in Laterano 155, dalle ore 8 alle 14.