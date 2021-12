"Vaccinare i bimbi è importante": parlano gli esperti del Bambin Gesù. Zingaretti: "Dobbiamo salvarli dal Covid"

La Regione Lazio ha presentato la nuova campagna di comunicazione sia video che social per la vaccinazione pediatrica nella fascia di età 5-11 anni realizzata in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La campagna dal titolo 'E adesso sì che possiamo giocare liberamente' prenderà il via il 13 dicembre con le prime prenotazioni sul portale regionale.

Sui canali social di 'SaluteLazio' è possibile trovare i contenuti della campagna con le Faq preparate dal Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria e alcuni video informativi realizzati da medici e pediatri. "I bambini sono un serbatoio del virus insieme ai no-vax. Dobbiamo vaccinarli perché dall'esperienza del nostro ospedale abbiamo avuto la sfortuna e il dolore di doverci confrontare con casi molto complessi e gravi. Per cui la vaccinazione è importante per questo, non possiamo sapere da prima chi è il bambino che va incontro a una forma letale o grave, quindi vanno protetti. La vaccinazione è un diritto dei bambini esattamente come gli adulti", ha detto Alberto Villani, direttore del Dipartimento di emergenza del Bambino Gesù di Roma, oggi in Regione Lazio a margine della presentazione della campagna di comunicazione per la vaccinazione pediatrica in collaborazione con l'ospedale pediatrico capitolino.

"Nel Lazio avremo una corsia preferenziale per i bambini fragili, ma per tutti i bambini sarà possibile vaccinarsi. Ci auguriamo che il primo bambino vaccinato in Italia sarà al Bambino Gesù. Ma non è importate questo, piuttosto che si vaccinino in tanti", ha concluso Villani.

"Dobbiamo salvare i bambini dal Covid e non li vogliamo più vedere ricoverati. Faccio un appello ai genitori per far vaccinare e mettere in salvo i bambini. Andiamo verso un periodo in cui si starà più al chiuso e i bambini si frequenteranno di più. Somministrargli il vaccino darà loro la libertà di stare insieme". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla presentazione della nuova dashboard per la sorveglianza Covid- 19 nel Lazio e della campagna di comunicazione per la vaccinazione pediatrica in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.