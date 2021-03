Coronavirus, Mattarella vaccinato allo Spallanzani: "Da Presidente grande esempio"

Vaccino antiCovid per il Presidente della Repubblica italiana che martedì mattina si è sottoposta alla vaccinazione all'Istituto Spallanzani di Roma. Poco doco dopo aver lasciato l'ospedale epidemiologico della via Portuense, il tweet sul canale ufficiale del Quirinale nel quale si legge: "Il Presidente Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si e' sottoposto questa mattina alla vaccinazione anticovid nell'Istituto Spallanzani".

Grazie Presidente

"Grazie presidente", scrive sui social il ministro della Salute, Roberto Speranza, postando la notizia della prima dose di vaccino anti-Covid ricevuta oggi dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, che compirà 80 anni il 23 luglio, è stato vaccinato con il prodotto mRNA-1273 di Moderna

Da Mattarella grande esempio

"Grande ammirazione per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella", che "ancora un volta ha dimostrato di essere un grande presidente. E' venuto da noi come un cittadino normale, ha fatto il suo percorso, ha aspettato, si è seduto e ha fatto il vaccino. Dopo 15 minuti è andato via, come un qualsiasi cittadino. Questo è l'atteggiamento dei grandi uomini", ha affermato il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che oggi ha accolto e accompagnato in Istituto il presidente della Repubblica Mattarella per la prima dose del vaccino anti-Covid.

"Non ha saltato nessuna procedura: dalla prenotazione alla firma del consenso informato, anamnesi, vaccinazione e osservazione - sottolinea Vaia - Ha salutato e ringraziato gli operatori ed è andato via".

Ce la faremo

Parole di apprezzamento anche dal ministro ai Rapporti con il parlamento e le Riforme, Federico D'Inc' che su Facebook scrive: ""L'immagine del Presidente della Repubblica che riceve il vaccino allo Spallanzani rappresenta per tutti gli italiani un messaggio di vicinanza e sostegno da parte delle Istituzioni, soprattutto in queste ore in cui purtroppo abbiamo superato le centomila vittime della pandemia. Il loro ricordo, la sofferenza delle loro famiglie guidano l'azione del Governo che sta accelerando sulle vaccinazioni. Saranno ancora giorni duri perche' entro fine mese ci sara' il picco della terza ondata, ma e' necessario resistere perche' in queste settimane si entrera' nel pieno della campagna vaccinale. Grazie al Presidente Mattarella per il suo esempio e per le parole con le quali continua a sostenere gli italiani. Ce la faremo".

"Che emozione vedere il nostro Presidente Mattarella allo Spallanzani per il vaccino. Immagini che ci danno speranza: stringiamo i denti per questo ultimo rush e usciremo il prima possibile dalla crisi", commenta su Facebook Maria Elena Boschi (Italia Viva) allegando al post la foto di Sergio Mattarella dopo aver ricevuto la dose del vaccino Moderna nell'ospedale romano.