Coronavirus, i no-vax attaccano lo Spallanzani: fiume di commenti contro il vaccino

No vax scatenati contro l’Istituto Spallanzani. Nel giorno dell’avvio della sperimentazione del vaccino italiano anti Covid-19 sull’uomo la pagina Facebook dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive è stata tempestata di commenti polemici e scettici.

Vaccino Covid-19: no vax contro lo Spallanzani

“Il virus è ormai mutato e il vaccino non credo proprio che farà effetto. Meglio utilizzare qualora si sia ammalati con sintomi quali febbre alta e tosse, le terapie già disponibili e sperimentate” - scrive Giuseppe. “Ma certo facciamo il vaccino, del quale abbiamo ancora meno certezze rispetto al covid....” - il commento di Simona. “Fatelo prima a tutti i parlamentari poi se tra cinque anni non avranno riportato nessuna conseguenza ne riparliamo” - il messaggio di Vale.

“Spallanzani è un’eccellenza, mi fido”

Tanti anche i ringraziamenti e gli attestati di stima per i medici dello Spallanzani impegnati sul fronte vaccino. “Spallanzani è una eccellenza, mi fido moltissimo” - è sintetico Roberto. "Grazie e bravi. Sono orgogliosa di voi. In bocca al lupo per i volontari e la sperimentazione avviata oggi e per tutti noi” - scrive Maria Paola.

L’assessore D’Amato risponde ai no vax: “Attacchi vili”

E ad esprimere solidarietà all'Istituto Spallanzani per "i vili attacchi dei no vax" è anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio d’Amato: “Gli attacchi, apparsi oggi sui profili social contro l'Istituto Spallanzani, da parte dei no vax nei confronti degli operatori sanitari e dei ricercatori che dal 29 gennaio di quest'anno stanno in prima linea nel contrasto al covid19, sono vili e ingenerosi. Chi attacca l'Istituto Spallanzani - scrive - attacca l'Italia”.