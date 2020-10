Vaccino antifluenzale, al via la vendita in farmacia: disponibili 20mila dosi a settimana

Da oggi nelle farmacie di Roma e del Lazio sarà possibile acquistare al costo di 9,50 euro il vaccino antinfluenzale. La vendita è destinata a quella fascia di popolazione tra i 18 e i 59 anni che non rientra nelle fasce protette per le quali il vaccino, obbligatorio o fortemente consigliato, viene somministrato gratis dal medico di base o presso le Asl. Per acquistarlo è necessario essere in possesso di una ricetta rossa o dematerializzata del medico da presentare in farmacia, la quale farà partire l'ordine di prenotazione all'Asl di competenza che nel giro di mezza giornata consegnerà il vaccino.

Le dosi disponibili sono 20mila a settimana. Tenendo conto che le farmacie del Lazio sono circa 1.600, significa che ogni farmacia ha circa 12 dosi per la vendita ogni sette giorni. "Se si fa un calcolo medio è così", ha spiegato all'agenzia Dire il neo presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. "Ma è possibile che ci siano farmacie dove arrivano solo due o tre richieste, il che significa che un'altra ne avra' alcune di piu' a disposizione. Noi siamo soddisfatti dell'accordo trovato con la Regione, il Lazio è l'unica in Italia ad agire in questo modo".

"Le prime dosi sono state ordinate questa mattina e arriveranno nel pomeriggio", racconta a Romatoday Maria Grazia Mediati, titolare di una farmacia al Prenestino. "Si tratta di farmaci che distribuiamo per conto della Regione e non possiamo tenerli in farmacia. Dalla piattaforma di prenotazione vedo che a ora in totale sono già state prenotate duemila dosi. Al momento non sappiamo se basteranno per tutti coloro che lo richiederanno. Lo capiremo tra un paio di giorni in base a numero di prenotazioni. Procediamo step by step e se non sarà sufficiente vedremo se sarà possibile rimodulare la disponibilità. Intanto, però, la macchina è partita".

Quest'anno la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per chi ha più di 60 anni e per i bambini che hanno tra 6 mesi e 5 anni (che saranno vaccinati dal pediatra). I bambini e i ragazzi tra i 6 e i 17 anni, invece, dovranno recarsi nei centri vaccinali delle Asl.