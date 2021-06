Coronavirus, al via ai vaccini per gli under 16. D'Amato: "Prima dose a 40mila i ragazzi"

Sabato mattina il sopralluogo del commissario per l’emergenza e dell’assessore alla Sanità, 40.000 le dosi somministrate nel weekend

Sono partite sabato mattina all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di San Paolo le vaccinazioni con Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni d’età. Presenti per l’occasione anche il commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, che con la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, hanno visitato la struttura.

La vaccinazione proseguirà anche domenica negli hub vaccinali che partecipano all’iniziativa, e al termine della giornata saranno 40mila i ragazzi che avranno ricevuto la prima dose. Dopo questi due fine settimana di vaccinazione negli hub, le vaccinazioni della fascia di età 12/16 si sposteranno presso i pediatri di libera scelta.

“Tutto si sta svolgendo normalmente, grandi apprezzamenti e soddisfazione espresse dai ragazzi e dai loro familiari - ha detto l’assessore D’Amato - All’interno dell’ospedale sono stati riempiti dai ragazzi due murali con messaggi di ringraziamento o semplici disegni per lasciare una testimonianza dell’esperienza appena vissuta. Mi ha colpito in particolare un “Daje”, un messaggio semplice e diretto, che ci deve dare la spinta a continuare così nella campagna vaccinale della Regione Lazio. Voglio inoltre ricordare e sottolineare che Il Polo vaccinale del Bambino Gesù sta svolgendo un ruolo eccezionale, soprattutto nella protezione dei bambini più fragili.”