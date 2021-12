Covid, Iss: "La metà dei casi in età scolare registrata nella fascia 6-11 anni". Sprint per terza dose ai minorenni

La corsa al vaccino anti covid per limitare il contagio prosegue. Il Lazio è ormai prossimo alla zona gialla e, da oggi, sono iniziate le prenotazioni per la terza dose per i minorenni. Una delle fasce più a rischio. Stando al recente report dell'Iss, nell'ultima settimana, si conferma l'andamento osservato in quella precedente "con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare", vale a dire nei giovani sotto i vent'anni. Il 48% di questi contagi è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati rispettivamente nella fascia 3-5 anni e sotto i 3 anni.

Il report dell'Iss integra il monitoraggio settimanale sul Covid, in particolare sulla distribuzione dei casi nella popolazione 0-19 anni. Ecco perché, come sostiene ad ogni bollettino come un mantra l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "Vaccinarsi è fondamentale". Altrimenti il rischio è quello di prendere decisioni su eventuali restrizioni, come ha fatto il sindaco di Esterino Montino che ha deciso di chiudere asili e scuole a Fiumicino per il prossimo 7 gennaio.

Nelle ultime ore è arrivato il via libera per quanto riguarda la booster somministrata a tutti i ragazzi della fascia 16-17 anni e ai 12-15enni fragili, come previsto dalla circolare firmata dal direttore generale della prevenzione del ministero della salute Rezza, dopo il parere positivo della cts dell'agenzia italiana del farmaco Aifa.

"E' raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario - si legge - , indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età".

Il Lazio, da oggi, ha dato il via alle prenotazioni per la fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili). "È importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1 mln di slot disponibili", ha spiegato D'Amato.