Vaccini anti Covid nel Lazio, Zingaretti: "Per terza dose, tutti i destinatari avvertiti con messaggio"

I casi di Covid 19 sono in aumento a Roma e nel Lazio così si rinnova l'appello della Regione Lazio a vaccinarsi o completare il ciclo vaccinale se cominciato. Stavolta è Nicola Zingaretti a lanciare l'appello alla cittadinanza, con una novità riguardante la comunicazione della somministrazione del terzo richiamo "Terza dose: nel Lazio, 180 giorni dopo la seconda dose, stiamo mandando un messaggio a tutti i cittadini per avvisarli del loro turno. Proteggiamo le persone, difendiamo il futuro. Non abbassiamo la guardia!".

Nel frattempo, a partire da questa settimana presso l'ospedale San Giovanni Battista di Roma, polo sanitario dell'Acismom (Associazione dei Cavalieri Italiani Sovrano Militare Ordine di Malta) parte la somministrazione della III dose del vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario e pazienti. Inoltre, l'ospedale San Giovanni Battista, come stabilito dalla Regione Lazio, è hub antinfluenzale per questo sarà possibile programmare la somministrazione del vaccino, prenotandolo attraverso il sistema sanitario regionale.

"L'Ospedale San Giovanni Battista si appresta ad affrontare anche questa quarta fase pandemica supportando la ASL locale e la Regione Lazio - ha spiegato il Direttore Generale dell'ospedale Anna Paola Santaroni - Tutti i nostri operatori e i volontari sono pronti e fare la loro parte per velocizzare la dose alle persone ammalate. Inoltre, ricordo la possibilità presso l'ospedale di prenotare la vaccinazione antinfluenzale, fondamentale per proteggere al meglio soprattutto le persone più fragili".