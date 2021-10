Covid, l'obiettivo della Regione: entro ottobre vaccinato il 90% degli over 12

Nel Lazio si sono superate 8,3 milioni di somministrazioni, oltre l'83% della popolazione over 12 e l'89% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale

La Regione Lazio continua la campagna vaccinale per combattere il Coronavirus. Stando ai dati, si sono superate 8,3 milioni di somministrazioni, oltre l'83% della popolazione over 12 e l'89% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. L'obiettivo, però, è quello di crescere come ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, partecipando all'iniziativa organizzata a Testaccio in collaborazione con l'As Roma e la Asl Roma 1 per promuovere la campagna vaccinale.

All'evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il direttore della Asl Roma 1, Angelo Tanese, e il direttore di Roma Department, Francesco Pastorella. "Siamo all'ultimo miglio per la copertura vaccinale. Oggi raggiungiamo il 90% nella popolazione adulta vaccinata in doppia dose nel Lazio. Stiamo veramente cercando di percorrere l'ultimo tratto di strada per convincere chi ancora è incerto, e iniziative come queste servono a sensibilizzare sull'importanza della campagna di vaccinazione", ha detto D'Amato.

"Abbiamo iniziato anche la terza dose - ha aggiunto l'Assessore - e sta andando bene, sia sulle persone fragili che sugli over 80. Vogliamo arrivare entro il mese al 90% della popolazione over 12 con doppia dose di vaccinazione. Voglio ringraziare l'As Roma perché non è la prima volta che ci sta aiutando in questa campagna di vaccinazione, sia per quanto riguarda le testimonianze dirette dei giocatori sia per quanto riguarda la messa a disposizione di luoghi simbolici - come ad esempio questo di Testaccio - e per noi tutto questo è molto importante".

Per promuovere la campagna vaccinale, Regione Lazio e l'As Roma hanno inaugurato un camper resterà operativo e a disposizione di tutti i cittadini che vorranno vaccinarsi contro il Covid-19. Tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati) possono presentarsi sul posto senza prenotazione dove verrà somministrato dalle equipe sanitarie della Asl Roma 1 il vaccino Moderna.

Il camper resterà aperto dalle ore 10 alle ore 18.30. Chi si sottoporrà alla vaccinazione riceverà un promo code che darà diritto ad uno sconto utilizzabile per l'acquisto di un biglietto delle partite casalinghe dell'As Roma. Inoltre un'apetta brandizzata As Roma e la mascotte Romolo distribuiranno dei gadget prodotti per l'iniziativa.