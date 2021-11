Vaccini, boom di accessi all'open day di domenica. Zingaretti: "È miglior risposta ai No Vax"

"Il Lazio è la prima regione a partire con vaccinazione per over 40 e gli open day sono un successo". L'assessore alla sanità Alessio D'Amato lo sottolinea a gran voce nel bollettino dei dati Covid a Roma e nel Lazio del 21 novembre, annunciando anche che la prossima domenica l'iniziativa potrebbe essere ripetuta nelle strutture del San Giovanni Addolorata, San Camillo (via Quirino Majorana), Policlinico Umberto I (centro Eastman), La Vela - Policlinico Tor Vergata, Fiumicino - Lunga Sosta e a Rieti - ex Bosi.

"Ho effettuato questa mattina una breve visita presso gli hub vaccinali impegnati negli open day e tutto sta procedendo regolarmente. - ha detto D'Amato - Presso l'hub vaccinale del San Giovanni mi sono intrattenuto nel bellissimo salone delle Donne dove i nostri operatori stanno facendo un grande lavoro per il contrasto alla pandemia e per mettere in sicurezza i cittadini e meritano un grande ringraziamento. L'obiettivo primario ora è quello di correre velocemente con le somministrazioni delle terze dosi".

Entusiasta del risultato anche il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: "La miglior risposta alle follie non vax di ieri, è il successo degli open day della Regione Lazio per gli over 40 di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno garantito queste giornate e a chi si sta vaccinando per la seconda e terza dose. Il 20 novembre di un anno fa nel Lazio c'erano 74.000 persone in isolamento oggi 13.000, 3200 ricoveri ieri 613".

"Il vaccino funziona, chi lo rifiuta è un privilegiato che mette in pericolo la vita degli altri, la nostra libertà e la possibilità di uscire da questo incubo. Il mio pensiero va a tutti gli operatori della sanità che da due anni sono in trincea per curare e salvare vite umane. Ieri contro il virus, oggi contro la follia umana perché il virus sappiamo come sconfiggerlo", ha scritto Zingaretti su Facebook con l'hashtag #LazioSiVaccina.