Vaccini Lazio, l'Open Day sold out in tre ore: successo per l'AstraZeneca agli over 40

Questa la lista completa dei punti vaccinali in cui sarà possibile recarsi nel fine settimana. Nella Asl Roma 1: stazione Termini, George Eastman, Santo Spirito e Sant'Andrea. Nella Asl Rm 2: Nuvola, Cecchignola, Vela di Calatrava al Policlinico Tor Vergata e Campus Bio-Medico. Nella Asl Rm 3: polo natatorio di Ostia. Asl Roma 4: Rignano Flaminio e caserma Cosenza. Nella Asl Rm 5: Valmontone outlet. Nella Asl Rm 6: le case della salute di Villa Albani e di Rocca Priora. Per quanto riguarda le province invece ci sono gli hub di Torrice, a Frosinone, l'amministrazione provinciale di Fonnia e il teatro San France sco a Latina, la caserma Verdirosi a Rieti, la Sala Mice di Civita Castellana e Grotticella a Viterbo.

In meno di tre ore sono finiti tutti i posti disponibili. Successo di prenotazioni nel Lazio per l' Open Day dei vaccini anti-Covid di AstraZeneca riservati agli over 40 nelle giornate di sabato e domenica 15 e 16 maggio. A sottolineare il buon esito dell'iniziativa a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo, è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "La modalità del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all'outlet di Valmontone e Rieti. L'esperienza è da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale".