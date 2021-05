Vaccini, entro il 2 giugno open day per maturandi: il Lazio vuole far svolgere gli esami in sicurezza

Entro il 2 giugno la Regione Lazio organizzerà un open day vaccinale per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. La notizia, trapelata sabato, è stata confermata oggi dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato e dal presidente Nicola Zingaretti.

L'obiettivo è quello di far svolgere in tranquillità gli esami. "La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino ed è importante che lo abbiano anche i maturandi", è il pensiero di D'Amato che aggiunge come siano ancora in fase di studio le modalità operative, che verosimilmente ricalcheranno quelle dell'open day per gli over 40 ossia: la app per la prenotazione e gli hub di Roma e del resto del Lazio a disposizione.

"Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale", ha spiegato Zingaretti.

Ma la campagna vaccinale nel Lazio, in settimana, potrà essere scenario anche di un'altra novità. E sempre in tema di open day. Il prossimo week end, infatti, potrebbe essere quello utile per iniziare a immunizzare gli over 30.

Tutti i centri vaccinali di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone sono infatti già pronti a utilizzare le centomila dosi di AstraZeneca che il Lazio ha richiesto al Commissario Figliuolo perché non utilizzate da altre Regioni. D'altronde, come D'Amato ha detto a RomaToday, l'obiettivo è quello di "aumentare la copertura vaccinale e di immunizzare chi ha tra i 20 e i 30 anni. Fatto questo, il passo successivo sarà quello di iniziare a togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto".