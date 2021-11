Vaccini, terza dose per tutti: D'Amato e il Lazio in pressing. Speranza: "Lo stiamo valutando"

Il Lazio e il resto del Paese accelerano sulla terza dose per tutti. Dal 20 settembre le iniezioni hanno coinvolto già gli over 80, quindi il personale e gli ospiti delle Rsa. Poi, in base alle circolari ministeriali, professionisti della sanità, fragili e over 60. Insomma, lo stesso copione usato per le prime inoculazioni anti Covid. Ora però, con i contagi in risalita, l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato chiede un cambio di passo.

Sono giorni che il numero uno della sanità del Lazio ripete, come un mantra: "La nostra linea è quella di iniettare dopo 180 giorni la terza dose a tutti i cittadini". Stando ai dati resi noti il primo novembre, sono oltre 175 mila le terzi dosi effettuate. Il 25% della fascia di popolazione over 80 anni è coperto e, come sottolinea lo stesso D'Amato: "È necessario velocizzare la dose di richiamo per gli over 60. Chi vuole può fare la terza inoculazione anti Covid dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente".

Il Lazio vuole correre. Dopo gli ultra sessantenni la terza dose potrebbe essere davvero estesa a tutti gli over 12 con la Regione che si prepara ad una nuova campagna vaccinale. Vaccini che saranno fatti esclusivamente con Pfizer o Moderna.

"Non bisogna indugiare - ha ripetuto D'Amato ancora oggi e in questi giorni in diversi incontri istituzionali - e chi ha i requisiti, ovvero ha oltre 60 anni e ha fatto la seconda dose 180 giorni fa, deve fare la terza. Non deve farsi confondere dalla scadenza del Green Pass, perché molti pensano che è quella la data in cui poi prenotare successivamente la terza dose".

Finita la copertura per gli anziani, il personale medico sanitario e i soggetti fragili, probabilmente potrebbe toccare agli insegnanti e al personale delle scuole. Il corpo docente, infatti, rappresenta una categoria a rischio sia perché lavorano a stretto contatto con studenti ancora non del tutto vaccinati, sia perché buona parte delle seconde dosi sono state somministrate ai professori tra maggio e giugno. Tradotto: tra circa 15 giorni, molti di loro dovrebbero essere pronti per ricevere la terza dose, poiché il periodo di 6 mesi - quello più indicato dalle case farmaceutiche come il limite di efficacia massima del vaccino - scadrà.

Un allarme che anche i presidi di Roma hanno rilanciato. Le indicazioni per la terza dose per tutti, che dovranno arrivare a livello nazionale dal Governo e dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, tuttavia ancora non ci sono.

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza, non vuole farsi trovare impreparato e rassicura sulla disponibilità di fiale: "Abbiamo tutte le dosi necessarie, è la comunità scientifica che ci guida e dobbiamo accelerare", ha detto il Ministro a 'Mezz'ora in più' sulla disponibilità di vaccini per la terza dose e aggiungendo che "non abbiamo nessun problema di dosi". E sulla terza dose estesa a tutti ha aggiunto: "Lo valuteremo con tutta la comunità scientifica, in questo momento stiamo partendo dalle categorie più fragili".