Vaccini, nel Lazio in arrivo 1.200.000 dosi: ecco come saranno ripartite

Sono circa 2,5 milioni le dosi di vaccini che giungeranno entro la giornata all'hub nazionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2 milioni di Vaxzevria (Astra Zeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson & Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni alle Regioni/Province autonome.

"L'approvvigionamento odierno di 2,5 milioni di dosi, insieme a quello di 2,2 milioni di Pfizer avvenuto il 27 aprile, permetterà alle regioni di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale nazionale, di cui si allega un riepilogo grafico su base settimanale", spiega il Commissario Straordinario.

Nel Lazio, secondo quanto si apprende, per il prossimo mese è previsto l'arrivo di 1.202.770 di vaccini di cui 849.270 Pfizer, 215.900 Vaxzevria (Astra Zeneca), 121.800 Moderna e 15.800 Johnson & Johnson. "Il tetto delle 50mila somministrazioni al giorno, per 31 giorni, è pari a 1.550.000 vaccini ai quali si aggiungono circa 600 mila dosi necessarie per effettuare i richiami per un fabbisogno totale di 2.150.000 vaccini", spiega l'assessore Alessio D'Amato.

Nel frattempo proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti Covid previste nella Fase 4. Stanotte a mezzanotte sarà il turno dei nati nel 1962 e 1963 ovvero 59 e 58 anni di età, mentre da domani 30 aprile sempre dalla mezzanotte scorrerà la fascia con codice esenzione per patologie per i nati dal 1981 al 1972 ovvero età 40/49 anni.

"Entrambe le platee corrispondono ad oltre 200 mila assistiti. Nel Lazio corre la campagna vaccinale coerentemente con le dosi previste", sottolinea D'Amato.