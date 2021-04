Vaccini, il Lazio procede con Johnson & Johnson. D'Amato: "Aifa riveda raccomandazioni su età"

Il Lazio prosegue con costanza la campagna vaccinale. Nelle ultime ore sono partite le prime somministrazioni con il vaccino monodose di Johnson&Johnson presso i due hub 'La Vela' a Tor Vergata e l'outlet di Valmontone (modalità drive-in). "Con questi nuovi hub saliremo a 40 mila somministrazioni al giorno", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che perché perché si faccia chiarezza sulla fascia di età dedicata a J&J e AstraZeneca, una volta per tutte.

La Regione Lazio, al momento, ha deciso di somministrare il vaccino monodose anche a chi ha meno di 60 anni, così come avvenuto per AstraZeneca. L'Aifa, sia per J&J che per AZ, ha consigliato l'uso "preferenziale" nella fascia degli over 60, ma il farmaco americano è giudicato sicuro ed efficace al pari di quello anglo-svedese, ecco perché D'Amato preme: "Dopo i pronunciamenti di Ema sul vaccino AstraZeneca e di Fda sul vaccino mono dose Johnson&Johnson è opportuno che Aifa riveda le raccomandazioni sulle età".

"Questo aspetto è di grandissima importanza per velocizzare la campagna vaccinale. Quali dati ha in più Aifa per non uniformarsi alle indicazioni di Ema e Fda e perché dobbiamo rallentare la campagna di vaccinazione con le limitazioni di età?", chiede l'assessore.

La particolarità del vaccino Johnson & Johnson è "che consentirà a 72 ore dalla somministrazione di avere sul fascicolo sanitario il certificato vaccinale. Con il monodose si dimezzano i tempi somministrazione e di immunizzazione - ha aggiunto l'assessore - Finora sono arrivate 18 mila dosi che saranno impegnate qui alla Vela e all'outlet del Valmontone. Ci aspettiamo una nuova fornitura a fine mese, ma non sappiamo ancora il quantitativo. Vorrei che ci fosse la possibilità almeno a 45 giorni di avere certezza delle dosi e delle consegne".