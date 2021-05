Vaccino Covid, nel Lazio prenotate tutte le dosi Pfizer di maggio

La Regione Lazio ha esaurito le scorte disponibili a maggio del vaccino Pfizer nel Lazio. A dirlo nelle ultime ore è stata l'Unità di Crisi Covid.

"Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson", si sottolinea in una nota.

Nel Lazio quindi nei prossimi 21 giorni non si potrà prenotare alcuna vaccinazione con Pfizer perché tutte le dosi disponibili sono esaurite.

L'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato, dal canto suo, ha voluto rassicurare la cittadinanza ribadendo - pur senza fare nomi - la validità anche degli altri vaccini: "Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i vaccini. Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci. È importante prenotare i primi slot disponibili. Raggiunte, ad ora, 2.276.057 somministrazioni di cui 1.527.583 prime dosi, pari al 31,55% della popolazione target, e 748.474 seconde dosi, pari al 15,46%".

Dalla mezzanotte dell'8 maggio, inoltre, sono state oltre 50 mila le prenotazioni effettuate per il vaccino riguardante la fascia di età 54/55 anni (ovvero i nati nel 1966 e 1967).