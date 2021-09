"Gli over 80 autosufficienti che hanno precedentemente ricevuto la vaccinazione Covid a domicilio - ricorda - verranno contattati direttamente dalle Asl e non dovranno fare nulla. Gli ospiti nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali non dovranno fare nulla, riceveranno la terza dose direttamente dalle équipe delle Asl, dalle Uscar o dalle strutture che li ospitano".

Via libera alla somministrazione della terza dose ai soggetti over 80, al personale e agli ospiti delle Rsa e ai sanitari a partire dai 60 anni, con patologie o con elevato livello di esposizione a infezione

Vaccini Lazio, al via la terza dose per gli over 80: 6mila prenotati in poche ore. Ecco come fare