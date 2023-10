Vaccini, nel Lazio oltre 11 mila dosi antinfluenzali fatte in un giorno

Sono 11.466 le vaccinazione antinfluenzali e 128 quelle contro Covid-19 effettuate nel Lazio al 5 ottobre. Questi i primi dati della Regione - raccolti dall'Adnkronos Salute - sull'andamento della campagna vaccinale, partita il 2 ottobre.

In questa prima fase, riguardo al vaccino Covid, la regione Lazio dà priorità agli operatori sanitari e sociosanitari di Asl, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, naturalmente, al personale e ai pazienti delle Residenze sanitarie assistenziali e delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali (case di riposo e strutture riabilitative).

A coordinare i Dipartimenti di prevenzione delle Asl, in collaborazione con i medici di famiglia. La seconda fase della campagna vaccinale sul Covid partirà dal 16 ottobre, con la somministrazione delle dosi agli 'over 80' e ai fragili. Per gli altri che vorranno vaccinarsi, sarà possibile farlo dal 30 ottobre.