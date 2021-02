Vaccini per insegnanti e personale di scuole infanzia e nidi, dal 18 febbraio al via le prenotazioni

Il Campidoglio ha annunciato l'avvio dell'iter per il personale delle scuola di Roma Capitale. De Santis: "Fondamentale opportunità vaccinazione per educatrici, insegnanti e personale a contatto con i più piccoli"

Il Campidoglio ha annunciato oggi che è stato predisposto il piano vaccinazione anti Covid-19 anche per il personale educativo e scolastico delle scuole dell'infanzia e dei nidi di Roma Capitale, ricadente nella fascia d'età tra i 18 e i 55 anni. Un'opportunità, questa, aperta al personale docente e non docente, compresi quanti non ricoprono incarichi di ruolo.

"E' fondamentale dare la possibilità di vaccinarsi anche a insegnanti, educatrici e personale delle scuole di Roma Capitale. Il loro costante contatto con i più piccoli e l’importanza del ruolo che svolgono, le rendono risorse preziose non solo per l'Amministrazione, ma anche e soprattutto per i nuclei familiari della città", dichiara Antonio De Santis, assessore al Personale di Roma Capitale.

Le somministrazioni dei vaccini avranno inizio il 22 febbraio prossimo, mentre già a partire dal 18 febbraio quanti vorranno aderire alla campagna potranno prenotarsi al link sul sito della Regione Lazio, dove sono indicate tutte le necessarie informazioni.