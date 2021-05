Vaccini, tocca ai calciatori: dosi per la Nazionale in vista dell'Europeo

La Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid 19, d’accordo con il Ministero della Salute, ha autorizzato la vaccinazione per i calciatori della rosa della Nazionale

Al via questa oggi la vaccinazione dei calciatori e dello staff della Nazionale italiana di calcio che prenderà parte a giugno al Campionato Europeo. La somministrazione, organizzata dalla Figc nel dettaglio, sarà a cura dell'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma e presso l'IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano), e ha preso il via nel pomeriggio di lunedì.

Ad annunciarlo è stata la stessa Figc: "Attesa la rilevanza internazionale rivestita dal Campionato di calcio UEFA EURO 2020, sentita la FIGC e concorde il Ministero della Salute, la Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid 19 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato la vaccinazione in priorità dei calciatori facenti parte della delegazione della Nazionale italiana di calcio che prenderà parte a giugno al Campionato Europeo".