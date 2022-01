Coronavirus, vaccini per le donne in gravidanza e allattamento: il 2 febbraio l'open day. Tutte le informazioni

Il 2 febbraio si terrà un open day riservato alle donne in gravidanza e allattamento per fornire una corretta informazione, base per la scelta consapevole alla vaccinazione Covid-19. Come spiega la Regione è "possibile presentarsi, senza prenotazione, fino ad esaurimento delle dosi disponibili". L'appuntamento si svolgerà presso la rete dei consultori, le Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina.

Parteciperanno alla giornata gli ospedali di Civitavecchia, dei Castelli, l'ospedale Sant’Eugenio a Roma, l'ospedale Grassi di Ostia e a Tivoli presso palazzo Ciardi. Oltre a ricevere le informazioni necessarie, le donne in stato interessante potranno vaccinarsi.

L'assessore alla sanità Alessio D'Amato nei giorni scorsi aveva già annunciato il desiderio di organizzare un open day per le donne in gravidanza e allattamento dopo il caso della 28enne non vaccinata deceduta all'ospedale Umberto I di Roma dopo il parto. Nei prossimi giorni la regione renderà note le modalità di prenotazione.

- Per informazioni sulle modalità di accesso si consiglia di consultare i siti web di ciascuna ASL -

Roma 1

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria).

- Santa Maria della Pietà, dalle ore 8 alle ore 17

- Hub Acea, dalle ore 8 alle ore 13

Roma 2

Accesso previa prenotazione al numero telefonico 06.5100.2102,

prenotavaccini@aslroma2.it, ostetriciaginecologia.ose@aslroma2.it

- Aula Magna Levi Montalcini dell'Ospedale Sant'Eugenio, dalle ore 9 alle ore 19

Roma 3

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria e la prima ecografia per le donne in gravidanza dal 2 trimestre in poi)

- Centro Vaccinale Ospedaliero del POU G.B. Grassi (piano terra ingresso principale) con i medici vaccinatori specialisti in ginecologia, dalle ore 9.30 alle 17.30

Roma 4

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria).

- Civitavecchia: Ospedale San Paolo - tensostruttura, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- Cerveteri: Via Martiri delle Foibe, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

- Bracciano: Largo dell'Ospedale Vecchio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

- Campagnano di Roma: Via Adriano I, n° 8, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Roma 5

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria).

- Centro Vaccinale di Tivoli, Palazzo Cianti (via Parrozzani), dalle 8.00 alle 12.30

Roma 6

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria).

- Ospedale dei Castelli - Aula riunioni piano terra, dalle 8.00 alle 13.30

- Consultorio Familiare di Ariccia, Via delle Cerquette, 2 - Presidio L. Spolverini (II piano), dalle ore 8.30 alle ore 13.30

FROSINONE

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria).

- P.O. di Alatri, dalle 8:30 alle 15:30

- P.O. Spaziani Frosinone (Sala Teatro), dalle 9 alle 19

- P.O. Santissima Trinità Sora, dalle 8:30 alle 16

- Hub Stellantis, dalle 9 alle 19



Informazione e counselling nei reparti di Ostetricia e Ginecologia dei P.O. di Frosinone, Sora e Cassino e nei Consultori di tutta la ASL

LATINA

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria).

- Sede di Latina Ex Rossi Sud, dalle ore 08.00 alle 20.00

- Sede di Formia Centro Commerciale Itaca, dalle ore 08.00 alle 20.00

VITERBO

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria) esteso anche ai partner delle gestanti.

Consultori familiari di:

- Viterbo, Via Enrico Fermi, 15 dalle ore 10 alle 17

- Tarquinia, Via Igea, 1 dalle ore 10 alle 17

- Civita Castellana, Via Francesco Petrarca, snc dalle ore 10 alle 17

RIETI

Accesso libero senza prenotazione (presentarsi muniti di tessera sanitaria).

- Consultorio - Blocco 5 - Via del Terminillo 42, dalle ore 14 alle ore 18.