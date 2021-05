Vaccini Covid nel Lazio, Open Week AstraZeneca per gli over 18: come e quando prenotarsi

Sono disponibili complessivamente 50mila dosi. I richiami, fanno sapere dall'Assessorato regionale alla Sanità sono previsti a fine agosto. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria; a partire da lunedì 31 maggio saranno disponibili i ticket virtuali sulla app Ufirst, fino ad esaurimento disponibilità. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Salute Lazio.

Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano . Le somministrazioni verranno eseguite presso i punti vaccinali dedicati nel Lazio, fino ad esaurimento delle dosi disponibili, da mercoledì 2 e fino a domenica 6 giugno, con un giorno in più rispetto al primo annuncio dell’iniziativa da parte della Regione.

