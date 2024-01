Vaccini Covid a Roma, open day il 20 e 21 gennaio: tutte le informazioni

Continuano gli open day organizzati nella regione Lazio per le somministrazioni del vaccino anti-Covid. Dopo il nuovo aumento dei casi di positività al coronavirus passate le feste di Natale, la Regione ha programmato due nuove giornate per permettere ai cittadini di vaccinarsi senza prenotazione per sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio.

Tutte le persone dai 18 anni in su potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa. Il calendario degli appuntamenti è in aggiornamento e si consiglia di consultare il sito Salute Lazio e quello delle Aziende sanitarie di appartenenza per maggiori informazioni.

Di seguito i centri vaccinali che garantiranno il servizio nelle date del 20 e 21 gennaio:

• Asl Roma 1, Circonvallazione Nomentana 498, dalle 8 alle 13:30 di domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 2, Casa della salute Santa Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri, dalle 8:30 alle 17:30 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 3, Casa della Salute del Lungomare Toscanelli, Ostia, dalle 8 alle 14 di sabato 20 gennaio e Centro vaccinale via Portuense 571, dalle 8 alle 14 di domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 4, Casa della salute Ladispoli, via Aurelia Km 41.5, dalle 9 alle 18 di sabato 20 gennaio e Casa della comunità Fiano Romano via del Capocroce, dalle 9 alle 18 di domenica 21 gennaio;

• Asl Roma 5, Guidonia Distretto Sanitario via dei Castagni, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio e Colleferro Distretto sanitario via degli esplosivi, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio;

• Asl Roma 6, Polo Ospedaliero Genzano, dalle 8 alle 14 di sabato 20 e domenica 21 gennaio;

• Asl Frosinone, Centro vaccinale Alatri Loc. Chiappitto, dalle ore 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro vaccinale Sora, via Piemonte, dalle ore 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro vaccinale Isola Liri, via Selva, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Centro Vaccinale Atina, via Colle Melfa, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio, Centro Vaccinale Cassino, via degli Eroi, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio;

• Asl Latina, Ospedale S.M. Goretti, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Asl Rieti, Distretto vaccinale via delle Ortensie, dalle 9 alle 18 di domenica 21 gennaio, Distretto 2 Poggio Mirteto, via Finocchieto, dalle 9 alle 18 di sabato gennaio;

• Asl Viterbo, Cittadella della salute, via Enrico Fermi 15 dalle 9 alle 14 di sabato 20 gennaio (prenotazione telefonica dalle 9 alla 14 ai numeri: 0761/237020-21-22);

• INMI L.Spallanzani, via Portuense 292, dalle 8:30 alle 14:30 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO, via Fermo Ognibene 23, dalle 8 alle 20 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Policlinico Umberto I, dalle 8 alle 18 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• Policlinico Tor Vergata, dalle 8 alle 14 di domenica 21 gennaio;

• San Camillo Forlanini, dalle 8 alle 20 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• AOU S. Andrea via di Grottarossa, dalle 8 alle 14 di sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio;

• San Giovanni Addolorata, Centro prelievi via San Giovanni in Laterano 155, dalle 15 alle 20 di sabato 20 e dalle 8 alle 14 di domenica 21.