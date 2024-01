Vaccini Covid a Roma e nel Lazio, 1.844 somministrazioni il 7 gennaio. Si replica il 20 e 21 gennaio

Si è chiuso con i numeri in crescita l’ultimo open day organizzato nella regione Lazio per le somministrazioni del vaccino anti-Covid. Dopo l’aumento dei casi di positività al coronavirus a ridosso delle feste di Natale, la Regione ha avviato tre giornate per permettere ai cittadini di vaccinarsi senza prenotazione. Ieri, domenica 7 gennaio le dosi somministrate sono state 1.844.

Questi i numeri delle dosi di vaccino nel dettaglio

222 dosi Asl Roma 2;

190 dosi Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I;

97 dosi Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini;

175 dosi Irccs inmi L. Spallanzani;

179 dosi Asl Roma 3;

83 dosi Irccs Ifo Istituto Fisioterapici Ospedalieri;

129 dosi Asl di Frosinone;

62 dosi Asl Roma 6;

1 dosi Sismed;

209 dosi Asl Viterbo;

138 dosi Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

97 dosi Asl Rm4;

92 dosi Asl Latina;

10 dosi Farmacie Asl Rm1;

160 dosi Asl Rm1

Tenendo conto delle 1.252 somministrazioni effettuate nel giorno della Befana, nel week end di fine feste sono stati 3.096 le persone che si sono recate presso gli open day. Le prossime giornate di vaccinazione sono in programma per il 20 e 21 gennaio 2024.