Vaccini ai bimbi, si parte: palloncini colorati ad accoglierli. Ecco dove andare e quali documenti portare

Parte oggi a Roma e nel Lazio la campagna vaccinale anti covid per bambini in età pediatrica. Il V-day pediatrico con le prime somministrazioni del vaccino per la fascia 5-11 anni inizierà alle 15:30, all'istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani a Roma alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dell'assessore alla sanità, Alessio D'Amato, del direttore generale dell'istituto, Francesco Vaia e il segretario della federazione italiana medici pediatri Lazio, Teresa Rongai.

Lo Spallanzani è già pronto ad accogliere i piccoli pazienti con palloncini colorati, giochi e clown. Una festa senza paura per la puntura, il messaggio che vuole far passare la Regione Lazio. "Nei centri si stanno allestendo percorsi di gioco dedicati ai bambini con il coinvolgimento di clown e desidero ringraziare la Polizia di Stato per aver voluto mettere a disposizione la banda musicale, i corpi a cavallo e le unità cinofile per accogliere i più piccoli all’Istituto Spallanzani. Sarà un momento di festa assieme alle famiglie", ha detto l'assessore D'Amato.

Oggi, inoltre, le prime inoculazioni anche al museo Explora (via Flaminia), al nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), al Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), negli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant'Andrea (via di Grottarossa), a quello dei Castelli (via Nettunense km 11,5), a Civitavecchia (piazza Verdi), allo Spaziani di Frosinone (via Fabi), al Goretti di Latina (via Canova), al De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e nel consultorio famigliare di Viterbo (via Enrico Fermi).

Come prenotare l'appuntamento e dove si fanno i vaccini

Per i bambini è stato autorizzato dall'Ema e dall'Aifa il vaccino pediatrico Pfizer: due dosi a distanza di tre settimane l'una dall’altra. Un bambino che è stato già positivo al Covid può ricevere un'unica dose di vaccino, se sono passati più di 12 mesi dalla malattia sarà necessario inoculargli due dosi di vaccino. Per prendere l'appuntamento è necessario avere a disposizione la tessera sanitaria del bambino e accedere al sito di Salute Lazio: bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico sul retro della tessera.

Le vaccinazioni per i bambini, che da domani partiranno in massa, si svolgono in hub pediatrici riservati ai più piccoli, ce ne sono 53 nel Lazio, di cui 23 a Roma: 11 si trovano nel territorio di competenza della Asl Rm 1, 7 nella Asl Rm2 e 5 nella Rm3.

Vaccini ai bimbi: le faq per i genitori

Quali documenti servono

Al momento della vaccinazione devono essere presenti entrambi i genitori che esercitano la potestà sul minore. Se uno dei due è impossibilitato ad accompagnare il figlio, dovrà delegare l'altro genitore con il documento di identità.

Dopo la prenotazione, via mail arriverà il modulo da compilare con i dati del bambino e le eventuali informazioni sullo stato di salute, mentre 72 ore prima dell'appuntamento arriverà dalla Regione Lazio il promemoria tramite sms al numero di cellulare indicato nel momento della registrazione. Dopo la somministrazione, il bambino resterà 30 minuti in osservazione all'interno della struttura.

Nell'età pediatrica, "secondo le stime dell'Ecdc", Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, "ogni 10mila casi sintomatici per Covid ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso", ha detto oggi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superire di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sull'avvio della vaccinazione nei bambini 5-11 anni.