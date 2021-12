Vaccini ai bimbi, D'Amato: "Deve essere un gioco". Le faq per i genitori

Il Lazio ha aperto le porte alla vaccinazione anti Covid in età pediatrica, dai 5 agli 11 anni. Dal 13 di dicembre si potranno prenotare le vaccinazioni sul portale regionale in una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini Chiara e Valerio dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.



Per prenotarsi in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria. "Abbiamo chiesto alle Asl massima attenzione sulle vaccinazioni pediatriche, per accoglienza dei più piccoli utilizzando spazi dedicati, clown, gadget e palloncini. La vaccinazione per loro deve essere una festa e un gioco", ha spiegato l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19.



"È già partita sui social la campagna 'E adesso sì che possiamo giocare liberamente' con le prime Faq a cura dell'ospedale pediatrico bambino Gesù", aggiunge D'Amato. Gli esperti dell'ospedale capitolino chiariscono i dubbi dei genitori spiegando come funzionano i vaccini anti-Covid e se sono efficaci contro le varianti, quali sono gli effetti collaterali più comuni, perché dovrebbero vaccinare i propri figli e che il vaccino per l'età pediatrica è sicuro.

Sì. Il vaccino indicato per i più piccoli è quello prodotto da Pfizer-BioNtech. Verrà usato con un dosaggio di 10 microgrammi, un terzo in meno rispetto a quello somministrato dai 12 anni in su (30 microgrammi). Sono previste due iniezioni intramuscolari, a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Stati Uniti, Cile, Israele e Austria hanno già iniziato le operazioni di vaccinazione su questa fascia d’età.Sì: gli studi effettuati dimostrano che i vaccini sui bambini hanno un’efficacia del 91% nel prevenire l’infezione da coronavirus. Il Bambino Gesù specifica che “la sicurezza e l'efficacia” sono state “attentamente monitorate” negli studi su questa fascia d’età.Il Bambino Gesù sottolinea come la vaccinazione può aiutare a proteggere i figli contro il Covid-19 e come, sebbene un minor numero di bambini si sia contagiato rispetto agli adulti, anche “questi possono essere infettati e infettare”. Inoltre, in alcuni rari casi, “nei bambini è stata descritta una forma di malattia infiammatoria (MIS-C) causata dal virus, che può essere aggressiva”.Dolore, arrossamento e gonfiore al braccio in cui si è fatta l'iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, febbre e nausea. Tutti gli effetti elencati in genere spariscono "dopo poche ore o dopo pochi giorni dalla vaccinazione".Al momento, per quanto riguarda gli adulti, “per garantire la durata della protezione è previsto un booster dopo 5 mesi”. La dose addizionale è prevista nella fascia d’età dai 12 anni in su. Chi ha una forte compromissione immunitaria o ha subito operazioni di trapianto può sottoporsi a terza dose dopo 28 giorni dalla seconda.La somministrazione del farmaco contro il Covid-19 “può essere concomitante o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo, con un altro vaccino inattivato (antipoliomielitica; antidifterica; antitetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus tipo b; anti-influenzale; anti HPV; anti-influenzale)". Nel caso di altri vaccini (anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella; anti-herpes zoster; anti febbre gialla) la distanza è di 14 giorni.Dati preliminari indicano che i vaccini Covid-19 mostrano la loro efficacia “verso alcune varianti”. In ogni caso, si legge nelle faq, “la scoperta di queste varianti non cambia le raccomandazioni di base per la vaccinazione”.Tenendo a mente che l’effetto protettivo “non sarà mai del 100%”, gli studi disponibili mostrano come i vaccini contro il coronavirus siano “in grado di ridurre la probabilità di infettare”. Una ricerca condotta in Israele ha rilevato come “i vaccinati avevano una riduzione del 90% del rischio di infezione asintomatica rispetto ai non vaccinati. Inoltre, chi contrae l'infezione dopo la vaccinazione sembra che abbia la carica virale inferiori agli infetti non vaccinati”.“Gli studi non hanno saltato nessuna delle fasi di verifica dell'efficacia e della sicurezza. La rapida messa a punto e approvazione si deve alle nuove tecnologie, ingenti risorse e a un nuovo processo di valutazione delle Agenzie regolatorie”.Nel caso in cui un bambino abbia già contratto l’infezione da coronavirus è possibile “effettuare un'unica dose di vaccino entro i 6 mesi dal contagio”. Se sono passati più di 12 mesi sarà invece necessario effettuare due dosi. In ogni caso, fa sapere il Bambino Gesù, “la valutazione dei titoli anticorpali non è utile per decidere se effettuare la vaccinazione”.In questo caso è raccomandato fare due dosi.“Nelle persone con infezione confermata con tampone, dopo almeno 15 giorni dalla prima dose, l'infezione stessa rappresenta un potente stimolo per il sistema immunitario che si somma al vaccino. Non è indicato somministrare a queste persone la seconda dose vaccinale. La vaccinazione parziale e la successiva infezione non precludono un eventuale richiamo nel futuro”.