Vaccini anti Covid, doppio Open Day per i giovani dai 12 ai 16 anni: le date ufficiali. Tutti i dettagli

Ora è ufficiale. Anche a Roma, dopo l'esperimento di Rieti, ci sarà un Open Day dei vaccini anti Coronavirus dedicato ai giovani. Ne dà notizia la Regione Lazio annunciando così il doppio Open Day Junior Pfizer 12-16 anni.

Il week end del 12 - 13 giugno e del 19 - 20 giugno tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 (già compiuti) e i 16 anni (nati 2009 - 2005) potranno partecipare all'iniziativa organizzata su tutto il territorio della Regione. Le prenotazioni partiranno giovedì 10 giugno alle ore 18:00. Le prenotazioni dovranno necessariamente essere eseguite da uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, sul sito di prenotazione regionale nella apposita card dedicata.

Le prenotazioni si possono fere su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. "L'accesso alla vaccinazione è garantito, su tutto il territorio regionale, per i ragazzi assistiti dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti i coloro che sono assistiti da un pediatra o da un medico di medicina generale convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera". Oggi, invece, sono iniziate le prenotazioni per la prossima Open Week AstraZeneca per gli over 18.