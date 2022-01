Coronavirus: la campagna di vaccinazione anche la sera di capodanno

La campagna di vaccinazione prosegue e non conosce soste, nemmeno la sera di capodanno. E' stato lo stesso assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato a visitare la sera di San Silvestro gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid19 a lavoro all'hub vaccinale di Termini. "Auguri di Buon Anno a tutti i nostri fantastici medici, infermieri, operatori sanitari e volontari del servizio sanitario regionale - si legge nella pagina SaluteLazio -.Grazie per il vostro incessante e incredibile lavoro".

Dopo l'annuncio del Lazio in zona gialla a partire dal 3 gennaio, con l'aumento dei positivi (il 31 dicembre arrivati a quota 8.477) ed il timore crescente per l'incremento dei casi da variante Omicron, prosegue dunque a pieno ritmo la campagna di vaccinazione nel Lazio. Proprio oggi, 1 gennaio 2022, sono in programma gli open day per dosi booster (nella fascia oraria 14-19) presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma. Mentre domani, domenica 2 gennaio (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti.

Campagna di vaccinazione che ne Lazio ha raggiunto quota 11 milioni di somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo. Allo stato attuale oltre il 42% della popolazione adulta. Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.

Per quanto concerne invece il vaccino antinfluenzale sono stati somministrate oltre 1 milioni e 170 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 360 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.972 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.