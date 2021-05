Vaccino Coronavirus: dal 21 maggio prenotazioni per la fascia d'età 47-44 anni

Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus a Roma e nel Lazio. Dopo il successo dell'open day per gli over 40 dello scorso weekend da venerdì 21 maggio, dalla mezzanotte, partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 47 - 44 anni (nati 1974 - 1977). Lo rende noto SaluteLazio, spiegando che i "pazienti estremanete vulnerabili ed in pazienti con comorbidità accedono accedono alla vaccinazione attraverso altri percorsi dedicati".

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette sarà possibile contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00. "L'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria - come spiegano ancora dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio -. Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio".

Attualmente i vaccini disponibili sono: Pfizer/BioNtech (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) e Johnson & Johnson (Janssen). È possibile consultare le raccomandazioni del Ministero della Salute con le indicazioni per l'uso preferenziale del vaccino AstraZeneca (Vaxzevria) e Johnson & Johnson (Janssen).

Per prenotare è sufficiente la Tessera sanitaria in corso di validità per comunicare: il Codice Fiscale; le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera.

Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, se previsto, da effettuare sempre nella stessa sede. 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un SMS ricorderà l'appuntamento fissato.

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta