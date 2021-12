Vaccini ai bimbi, oltre 20mila prenotati: domani il V-day pediatrico

La Regione festeggia. La Pisana con due lanci di agenzia, nel pomeriggio di lunedì, ha sottolineato come già 20mila persone hanno prenotato il vaccino anti Covid per i loro figli, che vanno tra i 5 e gli 11 anni compresi.

Le somministrazioni inizieranno il 16 per la maggioranza della popolazione pediatrica, e i richiami, almeno per chi aderirà, sono previsti il giorno della Befana. Ma alcuni bambini, i più fragili, sono già stati contattati direttamente dai loro pediatri e riceveranno l'iniezione domani, nel cosiddetto "V-day pediatrico" di domani 15 dicembre, lanciato in anteprima dal Lazio.

Il "V-day" dei bambini

Lo Spallanzani farà da capofila, come capitato anche l'anno scorso nel "V-day" per gli adulti e, nello specifico, per il personale sanitario. Le prime somministrazioni del "V-day pediatrico", oltre all'Istituto di Roma, si terranno anche in altri 13 hub fra cui il Museo Explora, il nuovo Regina Margherita, il Santa Caterina delle Rose, gli ospedali Policlinico Umberto I, Sant'Andrea, ospedale dei Castelli, Spaziani di Frosinone, Goretti di Latina, De Lellis di Rieti e il consultorio famigliare di Viterbo. I presidi sanitari ospiteranno i piccini, cercando di rendere la giornata una festa: clown, palloncini, colori.

Come funziona la prenotazione

La prenotazione funziona esattamente come quella per gli adulti: sarà sufficiente inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma Salute Lazio nella sezione "Prenota vaccino". All'interno delle strutture saranno presenti pediatri e infermieri. In questa prima fase non sarà però possibile prenotare il vaccino presso lo studio del pediatra di famiglia. Gli appuntamenti si potranno prenotare dalle 16 del 13 dicembre sul portale regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it in una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini, Chiara e Valerio, dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il vaccino che sarà somministrato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni è il Pfizer, in una dose ridotta, ossia un terzo rispetto a quella destinata ad adulti e adolescenti over 12 e avrà una specifica formulazione. Sono previste due dosi, a distanza di 3 settimana - 21 giorni - l'una dall'altra, ma nel caso di pazienti fragilissimi, è consigliata una dose aggiuntiva dopo almeno 28 giorni. Ch fa la prima dose il 16 dicembre, data ufficiale della campagna vaccinala per la giovane popolazione interessante, si troverebbe a ricevere la seconda il giorno della Befana.